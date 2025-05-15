網售世壯運隨行杯驚見「中國製造」 蔣萬安：沒有授權

世壯運開幕倒數，籌備期狀況頻傳。民進黨北市議員顏若芳今質詢揭露，世壯運咖啡渣隨行杯的產地標示為「台灣監製、中國製造」，批北市府淪中國洗產地幫凶。台北市長蔣萬安回應，該業者未獲授權，確實不應以世壯運名義在網路販售，會去了解。

顏若芳指出，世壯運每位參賽選手都能拿到限定賽會禮包，內含運動水壺、智慧手錶等6項禮贈品，市府稱價值超過4000元，但經她確認，發現運動水壺、後背包等都有商品標示缺漏。

顏若芳說，不只商品標示有問題外，還有人在知名電商平台販售世壯運咖啡渣隨行杯；包裝上的產地資訊竟寫「台灣監製、中國製造」，該商品非但沒有取得授權，加上政府標案禁止中國製商品，此狀況猶如北市府淪為替中國洗產地。

她要求，商業處、衛生局應即刻稽查世壯運各品項標示情形並祭出限改措施，北市府也應限期要求委辦廠商提供世壯運各項商品、禮贈品產地溯源資料，如查證後確有中國製產品或不當偽造情事，則應依契約要求賠償或尋求法律途徑解決。

體育局長游竹萍回應，隨行杯是之前的宣導品。蔣萬安表示，沒有授權，會去了解清楚，如果沒有授權，確實不應該以世壯運的名義在網路上販售；依照契約規定，明確不允許大陸地區製造，如果發現他提供資料是不實或不全、有貼牌情形，會依法依契約追究廠商責任。