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世壯運設KPI要求基層公務員假日到場觀賽 蔣萬安澄清：鼓勵性質

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
世壯運開幕進入倒數階段，議員今爆料市府要求基層公務員、里幹事休假期間去當觀眾，甚至設定KPI，台北市長蔣萬安今澄清，全數都是鼓勵性質，並未設定KPI要求同仁到場。記者曾學仁／攝影
世壯運開幕進入倒數階段，議員今爆料市府要求基層公務員、里幹事休假期間去當觀眾，甚至設定KPI，台北市長蔣萬安今澄清，全數都是鼓勵性質，並未設定KPI要求同仁到場。記者曾學仁／攝影

世壯運開幕進入倒數階段，議員今爆料市府要求基層公務員、里幹事休假期間去當觀眾，甚至設定KPI，賽會期間至少要去3天，質疑市府未大力宣傳，導致需要找公務員演戲。台北市長蔣萬安今澄清，全數都是鼓勵性質，並未設定KPI要求同仁到場。

議員鍾佩玪指出，接到基層反應市府為讓場面好看，要求基層公務員去當觀眾，甚至還有KPI要求至少要去3天，基層公務員平常已經很繁忙，事情做不完，還要去幫忙鼓掌，甚至區公所開為此開「籌組加油團商討會議」，希望市府不要在加重公務員負擔。

議員林亮君也說，她在網路上看到有人抱怨，還要動員里幹事，平日要里長代里名去看，甚至假日要里幹事去觀賽，還可以專案支付加班費，甚至還有班表，甚至包含各運動項目、時間、人數出席組別，分配不同場次給區公所，要求不同組別參加，還要求組員攜伴充人數，甚至要call客，「要辛苦公務員假日還要陪市府演戲，會不會太過分？」如果早點宣傳，不需要現在找公務員充數。

蔣萬安表示，不會要求也沒有要求同仁去賽場觀賽，主要是鼓勵性質邀請民眾參加，進場觀賽。體育局長游竹萍也說，里民、社區是採邀請，若有想要去歡迎進場加油，可能會需要人力接待所以有專案加班，但沒有要求所有公務員一定要參加。

公務員 加班費 議員

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