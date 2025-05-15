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雙北世壯運16日花博館辦歡迎晚會 北市警：周邊道路加強取締
2025雙北世界壯年運動會17日開幕，16日晚上圓山花博公園爭豔館將舉辦台北場歡迎晚會，轄區中山警方今天公布交通資訊，歡迎已經報名取得入場資格的民眾搭乘大眾運輸工具到場，並提醒用路人，將針對會場周邊道路加強取締，呼籲民眾配合員警疏導。
警方指出，16日晚上7點至9點，花博爭豔館將舉辦世壯運歡迎晚會，民眾可搭乘捷運淡水信義線（紅線）至「圓山站」1號出口，或搭公車至「捷運圓山站」、「花博公園」、「大同大學站」下車，或搭計程車（可預約官方計程車至庫倫街及玉門街側上下車）。
警方提醒，民眾不論搭乘大眾運輸、騎乘自行車或步行前往會場，應注意夜間交通安全，遵守道路號誌、標誌及標線規定，同時呼籲所有用路人遵守交通規則，警方亦針對花博公園周邊道路（民族西路、中山北路）加強違規停車及車輛未禮讓行人等執法取締，共同打造友善、安全的交通環境。
另，現場將進行身分及報名認證，請於歡迎晚會當天攜帶賽會認證卡，在入口出示QR Code，始得入場；會場亦有安檢措施，請提早到場並配合工作人員引導受檢入場，並請勿攜帶危險物品（例如：刀械、爆裂物、易燃物、尖銳物、長柄狀物、空拍機等）或影響活動及安全秩序之物品進場。
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