新北再推育兒神器 親子運動遊戲卡5月19日起發放公托

新北社會局再創育兒神器，將在新北市公共托育中心首推新創「0至2歲親子運動遊戲卡」，自5月19日起，將依據孩子發展月齡適齡發卡，邀請家長陪伴孩子健康運動好作息。

新北社會局長李美珍表示，「0至2歲親子運動遊戲卡」以滿4個月到24個月月齡之間的嬰幼兒發展進程設計為57張小卡，以日常運動圖示、遊戲目標及發展重點整合成親子遊戲，將於5月19日開始，按孩子月齡對應發放卡片，循序漸進提供給公托中心、家長一份陪伴孩子健康運動的家庭作業，也幫助孩子自律神經的協調發展。未來將評估延伸到所有托育和家庭照顧者的可能，讓新北好生養。

李美珍說，為打造新北成為托育友善第一，新北市2015年起結合日本早稻田大學醫學博士前橋明，在嬰幼兒大腦醫學與發展的理論基礎，合作出版「0至2歲嬰幼兒運動專書」、推動托育人員與家長的課程活動。

本次推出0至2歲親子運動遊戲卡，則是攜手新北市幼兒教保發展協會經過一年多討論和設計，以「家庭作業」概念，運用前橋明專書原著，結合醒吾科技大學商業設計系繪圖完成製作。

李美珍補充說，新北市從2011年首創公共托育中心迄今，完成126家公托中心，還透過居家托育、準公共化托嬰中心，共同將家外托育提升至44％，創造全國最高家外可送托率，更超越OECD國家平均值。