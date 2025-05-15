快訊

車長看錯時間？台鐵北湖站「提早2分鐘」駛離 乘客撲空傻眼

7月大地震預言…NHK點名台灣、香港擴散謠言 陸使館「提醒」加深不安

被控涉性招待獲判無罪 政院前發言人陳宗彥3點聲明曝光

北市觀傳局：台北畫刊5月號一手掌握世壯運

中央社／ 台北15日電

台北市政府觀光傳播局今天說，欲知17日登場的2025世界壯年運動會賽事，可到台北捷運市政府站等多處免費索閱5月號「台北畫刊」，或上網下載電子版。

觀傳局表示，5月號「台北畫刊」揭露賽事重點包含台北市長蔣萬安率北市府團隊組「台北隊」，報名慢速壘球項目，將與「新北隊」競技，還有「董事長樂團」吉董報名鐵人3項，也要出賽棒球項目等。

「台北畫刊」實體部分，觀傳局表示，可到捷運市府站、忠孝復興站、西門站、台北車站、民權西路站、中正紀念堂站、台北各旅遊服務中心、區公所、戶政事務所、健康服務中心、台北市立圖書館總館、各分館與台北市立聯合醫院各院區等免費索取。

虛擬方面，觀傳局說，下載平台包含「台北旅遊網」的「台北畫刊」專區，及Hami書城、Readmoo讀墨、TAAZE讀冊生活與BOOK☆WALKER台灣漫讀等。

世壯運執行委員會執行長林哲宏說，仿效2024巴黎奧林匹克運動會在城市地標前辦賽事，刻意選北市府前廣場辦沙灘排球賽事、國父紀念館化身定向越野場地，可讓台北特色地標躍上世界舞台，減少新建競賽場館造成環境負擔。

北市府 台北捷運 觀傳局

延伸閱讀

看到藍框就能停 北市12區試辦機車重機共用車格

輝達落腳北市？蔣萬安曝「我有見面談」妙喻別急掀鍋蓋

「神之摩手」北市視障按摩賽 5/15開放報名

北市樂齡市民進修券55歲即適用 最多補助3000元

相關新聞

網售世壯運隨行杯驚見「中國製造」 蔣萬安：沒有授權

世壯運開幕倒數，籌備期狀況頻傳。民進黨北市議員顏若芳今質詢揭露，世壯運咖啡渣隨行杯的產地標示為「台灣監製、中國製造」，批...

獨／世壯運倒數 賴卓不出席開幕典禮 最高層級史哲

2025雙北世壯運17日在台北大巨蛋舉行開幕典禮，據記者得到訊息，距開幕倒數72小時，參加開幕典禮「最高層級」是政務委員...

輝達落腳北市？蔣萬安曝「我有見面談」妙喻別急掀鍋蓋

輝達執行長黃仁勳近期來台，外界關注，輝達海外總部選址會不會落腳北市？北市長蔣萬安今赴議會專案報告，意有所指表示，該做的都...

雙北世壯運16日花博館辦歡迎晚會 北市警：周邊道路加強取締

2025雙北世界壯年運動會17日開幕，16日晚上圓山花博公園爭豔館將舉辦台北場歡迎晚會，轄區中山警方今天公布交通資訊，歡...

新北明年成立長照處 綠黨團要求侯友宜專案報告

新北市長侯友宜日前宣布明年將成立二級機關「高齡長期照顧處」，新北市議會民進黨團今天在議會指出，因牽涉衛生局與社會局相關權...

世壯運比賽禁帶中華民國國旗 蔣萬安：台灣、Taiwan不限制

世壯運後天開幕，各場合能否出現國旗、國家識別受矚。社民黨北市議員苗博雅今質詢台北市長蔣萬安，台灣字樣的標語跟旗幟可出現在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。