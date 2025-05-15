看到藍框就能停 北市12區試辦機車重機共用車格

台北市大型重型機車數量約3萬多輛，為了提供大型重型機車族路外停車需求，北市今起推出2.0試辦計畫，採機車格與重型機車共用停放，在全市12區共1054格使用。停管處說明，收費方式為單次40元，現地可停放車格會繪製藍色外框，並以新式牌面提醒駕駛。

停管處企劃科長梁力元說，北市在民國105年推出重型機車可停放於6乘2公尺的汽車格，當初規畫共54格，原先計畫一個車格內可以停放兩輛重機，但事後統計，經常一格僅一輛重機，也造成與汽車駕駛爭車位的狀況。

梁力元說，在去年上旬試辦2處、共計18格，2.5公尺乘1公尺斜向大型重機專用格位。由於畫設專用車格等同排擠其他停車空間，不少里長也會反對，加上試辦過後發現，牌面不清楚、機車格難以分辨，導致使用率僅有0.08％，因此才會再推行2.0計畫。

他說，雖然1.0計畫使用率低，卻也從數據分析出，台北市路邊停車需求的重型機車多以黃牌居多，又以通勤方便，能騎快速道路的族群為主。因此2.0計畫，就是在西門商圈等12行政區14處的商辦大樓、學校等鬧區，繪製約1054格機車格位。

梁力元說，2.0計畫是以重型機車採斜停2機車停車格，並且新增新式車牌、標字和地面繪製藍框設計，並以每次40元計價，盼能提高車格的自由度、使用率。計畫從即日起實施，最長為期六個月，後續收集數據彙整結案報告。