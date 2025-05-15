萬芳四號公園扶手木板損壞議員批 公園處：月底前改善

位於台北市文山區「萬芳四號公園」遭民眾發現無障礙廁所前的通道兩側扶手木板嚴重損壞，向議員投訴，經詢問公園處說法前後不一，有公安風險，質疑公園處聲稱每周巡查，卻對狀況陌生，「根本荒腔走板」。公園處表示，已先緊急處置，避免雜亂及區域標示不明確，將於5月底前改善完成。

議員王欣儀指出，位於文山區「萬芳四號公園」近日遭民眾發現無障礙廁所前的通道兩側扶手上方，木板嚴重腐朽、發黑脫皮，表面布滿青苔，甚至出現凹洞與尖銳裂痕，她向公園處確認，竟對2塊木板三度改口，一開始稱其為民眾短暫休憩用座椅，後來又改說是沙坑設施壞掉的木板被移放過來，最後又改口說是原本設置在扶手上的裝飾物。

王欣儀批評，公園處宣稱設施巡查頻率為每周一次，任由明顯腐爛、剝落木板長期存在現場，未曾主動發現或通報處理，且一個木板問題竟能有三種說法，公園處資訊混亂、反覆說詞，對自己管理的設施狀況竟如此陌生，根本荒腔走板，且處理方式僅以警示帶將腐壞木板綁在扶手上草草了事，未立即清除危險物，讓身障者無法使用，草率層度令人無法接受。

公園處表示，今天已完成改善，避免雜亂及區域標示不明確，並安排於5月底前全面完成改善，後續也會加強巡查教育訓練，提升巡查效能以提前查報及改善設施缺失案件，維護民眾使用安全及提升公園遊戲品質。