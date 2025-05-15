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板橋府中遊龍天橋拆不拆爭議大 今早一群人會勘終於有共識
板橋府中備受關注的府中遊龍天橋存廢議題，今日完成現地會勘，由新北市工務局養工處、交通局、板橋區公所等相關單位共同出席，並決議採分階段方式拆除。工程預估將歷時約四個月至半年，需配合交通動線調整，並以夜間施工方式降低對車流與通勤的影響。
存在15年歷史的府中遊龍，外觀設計褒貶不一，近年多次發生手扶梯易故障、電梯墜落等意外，使用率低進而被區公所封閉至今。今會勘中針對天橋附設電梯部分說明，因過去曾涉及行人乘坐摔落的意外案件，目前市府決議將電梯拆除列為後續階段處理，並視需要採集相關證據與調查。
新北市議員劉美芳表示，這座天橋早年設置為提升行人安全，但隨著城市交通政策轉型，以人為本的通行理念已成主流。過去是大量興建天橋的時代，如今則是回應民眾需求、拆除不合時宜設施的時代，讓市容清爽、街區友善，才是城市進步的指標。
她說自己早在數年前就已建議市府評估拆除遊龍天橋，因其使用率明顯偏低，但每年仍需投入大量維修經費，對市府財政與公共空間效益並不相符，這次能聽見在地里長與居民的聲音，並正式啟動拆除流程，象徵市府對地方需求的積極回應，也朝人本交通更邁進一步。
議員黃淑君說，拆除府中遊龍天橋是城市更新工程。指出板橋身為新北門戶，市容與步行品質應該優先提升，過去的高架設施已成視覺負擔，甚至影響弱勢族群通行便利性。呼籲市府拆除天橋後，也應同步檢討行穿線、號誌與無障礙設施，讓人本交通從形式走向真正的友善。
劉美芳說，未來工程單位將著手前期規劃、交通動線調整與安全評估作業，預計以最小干擾方式拆除，並持續與地方保持溝通。拆橋不是倒退而是更新，讓市容回歸整潔、行人安全更加便利，「我們要打造的不只是城市的風景，更是市民安心行走的環境」。
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