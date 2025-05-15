剛好會來台北…邀請黃仁勳出席世壯運開幕？ 蔣萬安：有表達

世壯運周六登場，賴清德總統確定不出席開幕，議員秦慧珠今議會質詢時表達譴責，建議北市長蔣萬安應邀輝達執行長黃仁勳出席世壯運開幕，蔣說，「我們有表達，他(黃仁勳)剛好會來參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），有表達邀請。」

蔣今也強調，他對辦好世壯運有信心。

蔣萬安今天赴議會專案報告，秦慧珠問世壯運相關籌辦，蔣萬安說有信心辦好世壯運，他說，同仁都很辛苦，也很努力，這麼大的賽事，不是以國家為主，這次大家完全以個人名義報名，對口變成2萬5千名個人，負擔量非常高，現在最後階段，全面檢視場地、開幕流程等，希望一切順利。

秦慧珠也問目前大陸選手申請來台進度？體育局長游竹萍表示，移民署都有在協助，執委會表示，目前已經有260人左右申請入台證，議員質疑，送了3百多位，比例不高，要執委會加油。

對於賴清德總統不出席開幕，秦慧珠批評，她相信賴清德不來，是拒絕跟蔣萬安同台，又不像前總統蔡英文人在國外，有這麼「天大地大」的事不來這一小時？是看不起蔣萬安，看不起新北市長侯友宜，看不起所有來參加世壯運的107國家、2萬5千名選手，看不起台北市民，看不起新北市民，她予以譴責，要求市府繼續邀請。

執委會回應，都有聯繫，正在請體育署做更細緻的聯絡。秦慧珠再問，行政院長卓榮泰會不會來？體育局長游竹萍表示，行政院都還在評估安排。

由於先前秦慧珠建議蔣萬安，邀請黃仁勳擔任北市府市政顧問，對於相關進度，蔣萬安今天表示，有試著跟輝達聯繫，會持續積極聯繫邀請。

民進黨議員陳賢蔚也質詢輝達選址議題，問蔣萬安有沒有信心輝達海外總部落腳台北？蔣萬安說，市府非常積極努力爭取，非常熱切歡迎、

希望輝達到台北，當然有信心，但當然最後決定還是在輝達，過程中市府很積極，不過這些企業評估考量的面向非常多。