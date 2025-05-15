快訊

柯文哲京華城容積率弊案 林欽榮作證：多給1平方公尺都是圖利

NBA／灰狼4：1淘汰勇士！愛德華季後賽千分里程碑並肩詹皇

男星紛靠「裝病耍詐」閃兵 政府還奢談全社會防衛韌性？

聽新聞
0:00 / 0:00

剛好會來台北…邀請黃仁勳出席世壯運開幕？ 蔣萬安：有表達

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今天上午赴議會專案報告。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（左）今天上午赴議會專案報告。記者曾學仁／攝影

世壯運周六登場，賴清德總統確定不出席開幕，議員秦慧珠今議會質詢時表達譴責，建議北市長蔣萬安應邀輝達執行長黃仁勳出席世壯運開幕，蔣說，「我們有表達，他(黃仁勳)剛好會來參加台北國際電腦展（COMPUTEX 2025），有表達邀請。」

蔣今也強調，他對辦好世壯運有信心。

蔣萬安今天赴議會專案報告，秦慧珠問世壯運相關籌辦，蔣萬安說有信心辦好世壯運，他說，同仁都很辛苦，也很努力，這麼大的賽事，不是以國家為主，這次大家完全以個人名義報名，對口變成2萬5千名個人，負擔量非常高，現在最後階段，全面檢視場地、開幕流程等，希望一切順利。

秦慧珠也問目前大陸選手申請來台進度？體育局長游竹萍表示，移民署都有在協助，執委會表示，目前已經有260人左右申請入台證，議員質疑，送了3百多位，比例不高，要執委會加油。

對於賴清德總統不出席開幕，秦慧珠批評，她相信賴清德不來，是拒絕跟蔣萬安同台，又不像前總統蔡英文人在國外，有這麼「天大地大」的事不來這一小時？是看不起蔣萬安，看不起新北市長侯友宜，看不起所有來參加世壯運的107國家、2萬5千名選手，看不起台北市民，看不起新北市民，她予以譴責，要求市府繼續邀請。

執委會回應，都有聯繫，正在請體育署做更細緻的聯絡。秦慧珠再問，行政院長卓榮泰會不會來？體育局長游竹萍表示，行政院都還在評估安排。

由於先前秦慧珠建議蔣萬安，邀請黃仁勳擔任北市府市政顧問，對於相關進度，蔣萬安今天表示，有試著跟輝達聯繫，會持續積極聯繫邀請。

民進黨議員陳賢蔚也質詢輝達選址議題，問蔣萬安有沒有信心輝達海外總部落腳台北？蔣萬安說，市府非常積極努力爭取，非常熱切歡迎、

希望輝達到台北，當然有信心，但當然最後決定還是在輝達，過程中市府很積極，不過這些企業評估考量的面向非常多。

秦慧珠 蔣萬安

延伸閱讀

藝人閃兵...被問椎間盤突出當補充役 蔣萬安1句話曝無奈

世壯運志工證英文名出包 林延鳳酸蔣萬安叫「SAFE哥」

漢人不見…變「其餘人口」蔣萬安：我確實無法理解

輝達落腳台北市？蔣萬安：飯沒熟鍋蓋不要急著掀

相關新聞

世壯運志工證英文名出包 林延鳳酸蔣萬安叫「SAFE哥」

世壯運後天登場，卻狀況頻傳。台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，民進黨議員林延鳳質詢，志工證的英文名字翻譯出錯，更諷依此翻譯...

獨／世壯運倒數 賴卓不出席開幕典禮 最高層級史哲

2025雙北世壯運17日在台北大巨蛋舉行開幕典禮，據記者得到訊息，距開幕倒數72小時，參加開幕典禮「最高層級」是政務委員...

輝達落腳北市？蔣萬安曝「我有見面談」妙喻別急掀鍋蓋

輝達執行長黃仁勳近期來台，外界關注，輝達海外總部選址會不會落腳北市？北市長蔣萬安今赴議會專案報告，意有所指表示，該做的都...

被問已行動合體支持盧秀燕選黨主席？蔣萬安一表情連4謝

北市長蔣萬安昨赴台中，為中捷藍線下月開工簽約儀式，與台中市長盧秀燕合體，兩人姐弟互稱，不過蔣被問是否支持盧秀燕選黨主席？...

蘆洲第二運動中心湧蓮寺大樓 侯友宜：明年10月完工

由新北市蘆洲區湧蓮寺與新北市政府合作興建公益大樓，將成為蘆洲第二座國民運動中心，新北市長侯友宜今天上午前往視察，期許工程...

看到藍框就能停 北市12區試辦機車重機共用車格

台北市大型重型機車數量約3萬多輛，為了提供大型重型機車族路外停車需求，北市今起推出2.0試辦計畫，採機車格與重型機車共用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。