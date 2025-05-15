世壯運本周登場 22條接駁車路線防塞

2025世界壯年運動會將於5月17日至30日登場，賽事場館遍布台北、新北、桃園、宜蘭、新竹及台中，由於多數場館周邊停車空間有限，新北市交通局呼籲選手、陪同人員與觀眾多加利用大眾運輸，部分場館另提供專屬接駁車服務，總計有22條路線。

交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，賽會交通資訊已整合於世壯運官網、官方APP及中英日韓四語言的交通手冊中，內容涵蓋捷運、公車、台鐵與高鐵等大眾運輸乘車資訊，並推薦各場館周邊的最佳交通路線。

為方便辨識，行經比賽場館的北市與新北市公車均已張貼「世壯運場館」標示，新北市也已協調相關業者於賽期加密班次與加派車輛，同時提升到站語音播報服務，增設英文提示，協助外籍旅客順利下車。

針對部分位處郊區或山區的場館，賽會共設有22條接駁車路線，其中8條行經新北市場館，提供選手、隊職員、陪同人員及帕拉選手助理優先搭乘，憑賽會證件驗證上車，若座位未滿，志工及其他持證人員也可搭乘。未持證或冒用他人證件者恕不開放乘車。

此外，新北市YouBike自3月1日起恢復前30分鐘免費服務，交通手冊已標註場館周邊YouBike站點，並說明借還方式與會員註冊流程。除了搭大眾運輸，選手也可以選擇搭乘賽會合作的Uber官方計程車。從5月11日到6月6日，只要在Uber App預約時輸入大會寄到選手信箱的優惠碼，就能享有單趟8折優惠，每組優惠碼最多可以用5次。