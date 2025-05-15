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擔任世壯運開幕聖火代表之一 張艾嘉象徵文化與運動身心平衡

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雙北世壯運開幕典禮5月17日登場，包含彭政閔、林郁婷、林友茂將擔任聖火代表，執委會今天公布第四位聖火代表為影劇人張艾嘉，象徵文化與藝術的延續，更是一種終身運動、身心平衡的生活態度。圖／世壯運執委會提供
雙北世壯運開幕典禮5月17日登場，包含彭政閔、林郁婷、林友茂將擔任聖火代表，執委會今天公布第四位聖火代表為影劇人張艾嘉，象徵文化與藝術的延續，更是一種終身運動、身心平衡的生活態度。圖／世壯運執委會提供

雙北世壯運開幕典禮5月17日登場，包含彭政閔、林郁婷、林友茂將擔任聖火代表，執委會今天公布第四位聖火代表為影劇人張艾嘉，象徵文化與藝術的延續，更是一種終身運動、身心平衡的生活態度，張也表示，「希望大家明白，有健康身心才會帶來真正的快樂」。

世壯運日前公布三位聖火名單，包含台灣棒球巨星彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷，以及金氏世界紀錄「最年長羽球員」林友茂，今天執委會再公布第四位聖火代表是橫跨影視、文學與教育領域，為華語影壇創下無數紀錄重量級人物張艾嘉，四位分別象徵運動、年輕、共融與文化。

執委會說，張艾嘉參與、執導的作品已超過百部，其導演作品更受邀參與柏林、倫敦、多倫多、釜山等國際影展，為台灣電影在國際上奠定深厚基礎，不僅以鏡頭關注社會議題，更長期投入教育與公益，1988年創立果實文教基金會，致力培育年輕藝術創作者，並於2021年榮獲第22屆國家文藝獎。

執委會指出，張艾嘉所象徵的不只是文化與藝術的延續，更是一種終身運動、身心平衡的生活態度。她特別與世壯運參賽者強調：「運動非常重要，尤其是進入中年之後。」並分享自己平時透過跑步、八段錦與甩手功來保持體力與精神狀態。

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