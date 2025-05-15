世壯運志工證英文名出包 林延鳳酸蔣萬安叫「SAFE哥」
世壯運後天登場，卻狀況頻傳。台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，民進黨議員林延鳳質詢，志工證的英文名字翻譯出錯，更諷依此翻譯標準，蔣萬安要叫「TALK-TEN THOUSAND SAFE」，也要蔣道歉。蔣致歉，也強調有錯即刻修正、補發。
林延鳳今指出，世大運花了近10億元預算，卻連最基本的志工證都做不好，把人家名字英文拼音翻譯成什麼樣，例如「林芷寧」被叫做「林芷條」、「王竑夫」成「HONG-HUSBAND WANG」、「王得權」是「GET-RIGHT KING」。
她說，若按照此翻譯標準，蔣萬安難道要叫「TALK-TEN THOUSAND SAFE」？更酸蔣叫SAFE哥，辦個世壯運只想安全下莊，沒有想精進，態度不對。現場要求蔣向這些名字被翻錯的志工道歉。
蔣萬安回應，「我們態度就是，有錯馬上做修正」，過程還是希望順利，「對於翻錯的錯誤感到抱歉，有錯就即刻修正，馬上補發。」
至於選手大禮包的智慧穿戴裝置，林延鳳指出，契約要求廠商履約，要對北市府、賽會等形象無損，然而近期許多人反映當機、故障，難道無損形象？另，所有項目還得經機關同意才可製作，廠商稱是馬來西亞生產製造，儘管智慧穿戴裝置有標註，但也有標註另家香港公司。
林延鳳直呼，這根本是中國貨，該廠商透過其他國家洗產地，批市府當初如何履約審查，要求政風介入好好查清楚，若任何涉及不法，該怎麼辦就怎麼辦。
蔣萬安回應，我們現在調查中，會要求廠商提供詳細資料，若有違反契約規定，就依約追究責任。
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