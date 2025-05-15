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2025碧潭水舞點燃新北 水火齊舞共迎世壯運

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
彤之燁火舞集全台唯一女子火舞團，聯手發條娃娃表演藝術團隊，融合武術身段與民俗。圖／新北市觀旅局提供
彤之燁火舞集全台唯一女子火舞團，聯手發條娃娃表演藝術團隊，融合武術身段與民俗。圖／新北市觀旅局提供

年度大型觀光活動2025碧潭水舞季將於5月24日至7月6日登場，今年首度以水火同源為主題，打造全台首見的水火共舞表演，每日晚間6時30分至9時展演，共計6場次，帶來極具震撼力的聲光視覺饗宴。活動融合2025雙北世界壯年運動會意象，除水舞與火焰特效，並推出互動體驗轉動騎激裝置，邀請民眾一同迎接國際賽會。

為迎接世壯運氛圍，新北市觀旅局設計每日水舞秀並引進火舞噴焰，象徵生命力與創造力激盪交融，為碧潭夜色添上動感魅力。5月24日及6月4日、18日、7月5日還將施放300秒煙火秀，打造夜空最大亮點。此外，5月31日晚間邀請彤之燁火舞集及發條娃娃表演藝術團共同演出，結合火舞、武術與民俗技藝，展現力與美的融合。

活動期間包括端午連假市集5月30日至6月1日、每週日的農夫市集、青年局未來生活節青創市集及在地主題導覽。導覽活動每週六辦理，自5月16日下午2時起線上報名，分為碧潭右岸水文化歷史巡禮與碧潭左岸和美山步道兩條路線，帶領民眾探索碧潭的歷史與自然之美。

觀旅局表示，活動期間每週六將舉辦在地主題導覽，與新北市文史學會合作，規劃碧潭右岸水文化歷史巡禮與碧潭左岸和美山步道兩條路線，帶領民眾深入探索碧潭的人文底蘊與自然風光。導覽採線上報名，自5月16日下午2時起開放各梯次報名，名額有限。

驚喜煙火秀每場施放300秒照亮新北。圖／新北市觀旅局提供
驚喜煙火秀每場施放300秒照亮新北。圖／新北市觀旅局提供
導覽活動碧潭東岸水文化巡禮路線，規畫擺渡體驗帶領民眾實地感受碧潭。圖／新北市觀旅局提供
導覽活動碧潭東岸水文化巡禮路線，規畫擺渡體驗帶領民眾實地感受碧潭。圖／新北市觀旅局提供

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