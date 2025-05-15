漢人不見…變「其餘人口」蔣萬安：我確實無法理解

有網友發現，行政院在台灣族群組成介紹頁面，悄悄將占比高達96.2％的「漢人」一詞拿掉，變成「其餘族群」，引發爭議，台北市長蔣萬安今赴議會專案報告時說，「我確實無法理解」，行政院把這個分類做這樣的修正，「我想絕大多數民眾也很難理解」。

國民黨議員汪志冰今天專案報告質詢族群議題，問蔣萬安最近發生一件「一本正經、胡說八道」的事，並先問蔣，最近萬人空巷有幾十萬信眾瘋白沙屯媽祖，媽祖什麼族群？其餘人口？蔣說，應該是漢人。議員再問忠肝義膽的關公，蔣說，「也應該是跟我們一樣」，議員再問馬上過端午節，紀念的屈原是哪裡族群？蔣回說，也是漢人。

汪志冰批評，最近民進黨政府，尤其台獨工作者賴清德總統，一天到晚認知作戰，去中化、去漢化，這些都是歷史不可抹滅，不過民進黨花很多時間做這件事，不知道意義在哪裡？對此，蔣萬安回應，「我確實無法理解，行政院他們把這個分類，做這樣的修正，我想絕大多數民眾，也很難理解。」

汪持續說，她很想勸賴清德總統，下一次的清明節，請賴總統去祭祖的時候，看看祖墳上的墓碑，很多唐山過台灣到台灣來的人，上面寫的是安西同安等，這些都是不可抹滅的事實，哪怕他的祖先墓碑上沒有寫，隔壁的墓碑也看到了吧！批評政府官方網站，可以把96%人口叫做其餘人口？

不過議員也稱，這裡面則有一部分十分正確，就是2.6%是原住民，其實真正的台灣人是原住民，但已經被民進黨「用的很爽」。汪志冰也在議場批民進黨政府，不要躲在台灣決議文下面，作為保護傘，並稱「如果可以的話，要民進黨宣布獨立，台灣獨立，相信一定會大成功」，「不要每天在那邊寄生中華民國，借殼上市」，用這種手段是小鼻子小眼睛，一個政府領導全國人民，要做的事應該是團結大家，利用這樣的人口結構分化，及其可笑。