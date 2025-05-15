快訊

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

MLB／大谷翔平首局首打席敲本季第13轟 山本由伸笑臉相迎

免苦等2027！蘋果明年3新品「來一波大的」 親民版Vision、觸控Macbook還有它

聽新聞
0:00 / 0:00

漢人不見…變「其餘人口」蔣萬安：我確實無法理解

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今赴議會專案報告。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今赴議會專案報告。記者林麗玉／攝影

有網友發現，行政院在台灣族群組成介紹頁面，悄悄將占比高達96.2％的「漢人」一詞拿掉，變成「其餘族群」，引發爭議，台北市長蔣萬安今赴議會專案報告時說，「我確實無法理解」，行政院把這個分類做這樣的修正，「我想絕大多數民眾也很難理解」。

國民黨議員汪志冰今天專案報告質詢族群議題，問蔣萬安最近發生一件「一本正經、胡說八道」的事，並先問蔣，最近萬人空巷有幾十萬信眾瘋白沙屯媽祖，媽祖什麼族群？其餘人口？蔣說，應該是漢人。議員再問忠肝義膽的關公，蔣說，「也應該是跟我們一樣」，議員再問馬上過端午節，紀念的屈原是哪裡族群？蔣回說，也是漢人。

汪志冰批評，最近民進黨政府，尤其台獨工作者賴清德總統，一天到晚認知作戰，去中化、去漢化，這些都是歷史不可抹滅，不過民進黨花很多時間做這件事，不知道意義在哪裡？對此，蔣萬安回應，「我確實無法理解，行政院他們把這個分類，做這樣的修正，我想絕大多數民眾，也很難理解。」

汪持續說，她很想勸賴清德總統，下一次的清明節，請賴總統去祭祖的時候，看看祖墳上的墓碑，很多唐山過台灣到台灣來的人，上面寫的是安西同安等，這些都是不可抹滅的事實，哪怕他的祖先墓碑上沒有寫，隔壁的墓碑也看到了吧！批評政府官方網站，可以把96%人口叫做其餘人口？

不過議員也稱，這裡面則有一部分十分正確，就是2.6%是原住民，其實真正的台灣人是原住民，但已經被民進黨「用的很爽」。汪志冰也在議場批民進黨政府，不要躲在台灣決議文下面，作為保護傘，並稱「如果可以的話，要民進黨宣布獨立，台灣獨立，相信一定會大成功」，「不要每天在那邊寄生中華民國，借殼上市」，用這種手段是小鼻子小眼睛，一個政府領導全國人民，要做的事應該是團結大家，利用這樣的人口結構分化，及其可笑。

族群 民進黨 議員

延伸閱讀

輝達落腳台北市？蔣萬安：飯沒熟鍋蓋不要急著掀

世壯運開幕賴總統無法出席 蔣萬安：會發賀電祝賀

高雄罷韓有死亡連署 蔣萬安反問綠議員「要不要大義滅親？」

輝達落腳北市？蔣萬安曝「我有見面談」妙喻別急掀鍋蓋

相關新聞

世壯運志工證英文名出包 林延鳳酸蔣萬安叫「SAFE哥」

世壯運後天登場，卻狀況頻傳。台北市長蔣萬安今赴議會專案報告，民進黨議員林延鳳質詢，志工證的英文名字翻譯出錯，更諷依此翻譯...

獨／世壯運倒數 賴卓不出席開幕典禮 最高層級史哲

2025雙北世壯運17日在台北大巨蛋舉行開幕典禮，據記者得到訊息，距開幕倒數72小時，參加開幕典禮「最高層級」是政務委員...

輝達落腳北市？蔣萬安曝「我有見面談」妙喻別急掀鍋蓋

輝達執行長黃仁勳近期來台，外界關注，輝達海外總部選址會不會落腳北市？北市長蔣萬安今赴議會專案報告，意有所指表示，該做的都...

被問已行動合體支持盧秀燕選黨主席？蔣萬安一表情連4謝

北市長蔣萬安昨赴台中，為中捷藍線下月開工簽約儀式，與台中市長盧秀燕合體，兩人姐弟互稱，不過蔣被問是否支持盧秀燕選黨主席？...

2025碧潭水舞點燃新北 水火齊舞共迎世壯運

年度大型觀光活動2025碧潭水舞季將於5月24日至7月6日登場，今年首度以水火同源為主題，打造全台首見的水火共舞表演，每...

陳其邁批核廢放新北？侯友宜：顧民生經濟別淪政治口水

藍白兩黨聯手三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據，高雄市長陳其邁痛批倉促，並質疑核...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。