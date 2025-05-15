獨／世壯運倒數 賴卓不出席開幕典禮 最高層級史哲

2025雙北世壯運17日在台北大巨蛋舉行開幕典禮，據記者得到訊息，距開幕倒數72小時，參加開幕典禮「最高層級」是政務委員史哲，賴清德總統或行政院長卓榮泰到「目前為止」並無出席開幕典禮的計畫。

台灣外交處境艱難，要舉辦重大國際運動比賽困難重重，世界壯年運動會（World Masters Games）是國際性多項目的體育賽事，每4年舉行一次。雙北能主辦十分不容易。

2009年台北聽障奧運、2009年世界運動會，時任總統馬英九都有出席開幕典華禮。2017年世大運，當時總統蔡英文也出席開幕典禮。如果賴清德總統未出席世壯運開幕典禮，恐是我國主辦重要國際運動賽事第一位「缺席總統」。

2025雙北世壯運周六揭幕，日前公布首批聖火代表，由台灣棒球傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷及金氏世界紀錄最年長羽球員林友茂擔任，象徵運動、年輕與共融。

但雙北世壯運尚未登場就瀰漫「政治味」，民進黨市議員顏若芳質詢批2025年雙北世壯運外國選手比率創下千禧年後最低，經濟效益評雜亂無章，就商業處的數據來看，恐為千禧年後經濟效益第2低的世壯運。世壯運從雙北取得主辦權、籌辦迄今已鬧出許多爭議，包括5月1日上架的世壯運App，雖主打多語支援、觀光美食交通一手包辦，但卻有選手陳情稱下載App後完全無法使用。

日前網傳台北市長蔣萬安宣示世壯運會場禁帶國旗，蔣萬安斥這是「假訊息」，北市警方及世壯運執行委員會已證實為不實訊息，循線追查為49歲黃男涉案，詢後將依違反社維法移送法院裁處。

其實，這屆世壯運深獲蔡英文的重視，蔡在2020年錄製祝福影片，蔡英文說，很高興能代表臺灣，見證「國際壯年運動總會」和雙北市政府，正式簽署2025年世界壯年運動會的主辦合約。

這是台灣繼2009臺北聽障奧運、2009高雄世運會，以及2017臺北世大運之後，再一次主辦重要的國際綜合性運動賽會。

世壯運是一項非常有特色的運動賽會。參加的選手代表個人或者運動團隊，也不限制報名項目，可以說是充分傳達出對體育的熱愛。

賴清德是現任總統，若無法出席恐有失身分。