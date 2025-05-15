輝達落腳北市？蔣萬安曝「我有見面談」妙喻別急掀鍋蓋

輝達執行長黃仁勳近期來台，外界關注，輝達海外總部選址會不會落腳北市？北市長蔣萬安今赴議會專案報告，意有所指表示，該做的都有做，該見面談的，「我都有見面談」。對於議員持續追問，蔣則說「飯沒煮熟，鍋蓋不要急著掀開，魚還在外面游，不要這麼快收網。」

蔣萬安今天赴議會專案報告，民進黨議員洪婉臻質詢輝達企業總部議題，議員一開始看到蔣萬安聽到這議題在笑，秒問「是不是有好消息？」蔣萬安回「沒有」。

對於市府努力了什麼？蔣萬安今天表示，第一，我們非常歡迎輝達將海外總部落腳台北市，也熱切希望輝達選台北成為海外總部地點，「我們會積極爭取輝達到台北市來」。蔣萬安強調，「過程中，我們該做的都有做，該見面談的，我都有見面談。」談過幾次，過程我們還是會持續積極來爭取。

洪婉臻也問，北市府是否有盤點四處位置給輝達？北市產發局長陳俊安表示，輝達確實有來詢問，台北市一些可能潛在的基地，市府有提供相關資訊，給他們內部參考。洪追問，四塊基地是否為花博園區、南港區台鐵調車場、南港區「台電CR1修護處」公辦都更案，以及松山機場旁的軍方土地等？陳說，這些提供給輝達的資訊，涉及輝達的企業佈局、營業秘密。

議員質疑市府努力了什麼？都不明講是否見不得人？蔣萬安則妙喻說，「就像煮飯，飯沒有煮熟，鍋蓋不要掀開來，魚還在外面游的時候，不要這麼快收網」，議員氣到追問，是否有談到這四塊地？至少要讓周邊民眾知道？蔣萬安仍舊說，「我說過，不要這麼快先開鍋蓋，不要這麼快收網」，會持續努力爭取。