封閉8年終解禁 鶯歌公三公園周六重新啟用

因應捷運三鶯線工程施工，新北市鶯歌區的公三公園自2017年起封閉，歷經八年時間終於整建完成，即將於5月17日重新啟用。為慶祝重啟，議員呂家愷將舉辦「三鶯綻放、親子FUN享」活動，規劃野餐派對、市集、泡泡秀與街頭藝人演出，提供親子假日休閒去處。園區同步更新多項設施，包括共融式遊具與長輩體健器材，營造多元、友善的休憩環境。

鶯歌公三公園位於捷運三鶯線LB09陶瓷老街站旁，鄰近熱門觀光景點陶瓷老街。捷運局指出，考量未來旅運量及居民需求，特別將捷運站體、高架墩柱周邊及公園空間一併整建，更新總面積達7380坪，並結合南鶯活動中心整體規劃，提升整體區域的景觀與機能，讓原本封閉許久的地區重新煥發活力。

過去8年公三公園封閉使當地居民失去日常休閒與親子活動空間，民眾僅能利用零星開放地點活動，生活品質受到明顯影響。隨著捷運三鶯線進度已達87%、列車上線測試，工程逐步進入尾聲，市府也加速周邊設施開放，回應社區長期以來的期待。重新啟用的公園成為捷運通車前的重要節點，象徵地方機能逐步恢復。

鶯歌區長曾明華表示，新啟用的公園以共融設計為核心，增設溜滑梯、盪鞦韆、無障礙蹺蹺板及旋轉盤等兒童遊具，長者則可使用壓腿器、雙人大轉輪、滑步機及上肢牽引等健身器材，全面照顧各年齡層需求。此外，園內也加強無障礙設施與綠地環境，兼顧安全與美觀，未來將成為鶯歌居民與遊客共享的親子公園典範。