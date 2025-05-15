被問已行動合體支持盧秀燕選黨主席？蔣萬安一表情連4謝

北市長蔣萬安昨赴台中，為中捷藍線下月開工簽約儀式，與台中市長盧秀燕合體，兩人姐弟互稱，不過蔣被問是否支持盧秀燕選黨主席？盧秒回幫蔣萬安回答「上班不談黨務、政治」。今蔣赴議會再被連問是否支持盧選黨主席？昨天其實已行動支持？蔣則笑著四度謝謝回應。

蔣萬安昨天與盧秀燕的合體，兩人大玩姊弟哏，盧秀燕昨說，她與蔣萬安情同姊弟，希望「姐姐做事，弟弟幫忙」；蔣萬安也呼應「姊姊說的話，我一定全力以赴」。

由於蔣萬安昨天被媒體問，是否支持盧秀燕選黨主席未回應，今天蔣赴議會專案報告，媒體連問蔣萬安，昨天是否已用行動表態？黨務是否也全力支持盧市長？蔣萬安都僅笑，僅以四度謝謝回應，。

蔣萬安說，昨天他特別到台中，參加捷運藍線興建的簽約儀式，北市府一定會給予全力協助，也期盼台中藍線能夠盡快、如期如質完工。媒體連追問，是否同台行動代表一切？蔣都僅說謝謝，

另外，對於2026布局，民眾黨是否派市長人選？民眾黨議員黃瀞瑩說，找不到蔣做得好的地方，媒體問蔣後續是否溝通？蔣也僅以謝謝回應。