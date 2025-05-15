賴清德確定不來…世壯運周六開幕 蔣萬安：會發賀電祝賀

世壯運周六登場，這次由雙北藍營執政縣市主辦世壯運，外界關注賴清德總統會不會比照2017世大運由前總統蔡英文揭開序幕。市長蔣萬安今被問及賴清德總統會不會出席世壯運開幕？蔣表示，賴總統當天開幕無法親自出席，不過會以發賀電的方式祝賀，祝活動圓滿順利。

距離世壯運開幕最後倒數，世壯運執委會先前有發邀請函，邀賴清德總統出席開幕，蔣今天赴議會專案報告，外界關注雙北舉辦的世壯運，賴清德總統是否親自出席開幕，為台灣有史以來選手人數規模最大的國際賽事揭幕？

蔣今天赴議會專案報告前受訪表示，世壯運執委會、還有體育局跟他回報，總統府通知，賴總統當天開幕無法親自出席，不過會以發賀電的方式祝賀，祝活動圓滿順利。