住得起修不起 汐止伯爵山莊個案曝山坡地宅公設維護陷兩難

新北汐止伯爵山莊近日因自來水管破裂導致地基掏空、路面塌陷，暴露山坡地社區維護難題。水保與管線維修費用高昂，在現行制度下，社區要自行承擔高額費用，成為山坡地住戶的隱憂。

伯爵山莊所在的湖興里長郭書城指出，山坡地社區最大挑戰在於水土保持，相關計畫往往動輒數百萬元，技術門檻高，多數社區無力負擔。「除非有立即危害，否則政府難以介入，最多也只能協助找技師初勘，但兩、三百萬的費用，住戶根本扛不起。」他提到，中央雖有補助計畫，但申請程序繁瑣，移轉費用也高，加上部分住戶誤認水保應由政府負責，導致政策溝通格外困難。

郭書城說，自來水老舊高地保養計畫是好政策，確實編有預算，自己也曾主動查資料、向居民解釋，但不是每個里都有相同條件，「有些問題蠻嚴重的地方，卻沒辦法好好申請到補助。」

新北市工務局說明，坡地社區常見數個社區共用一條聯外道路，而該道路土地產權未必屬於社區，當管線破損時，須由共同使用者負擔維修費用，且需徵得土地所有權人同意。雖然市府在災害發生時會立即啟動協助止災、現勘，但平時仍仰賴社區加強自主檢查，並從民國112年起提供簡易監測儀器及示警平台，協助社區掌握環境狀況。

養工處長鄭立輝指出，三年前曾試圖推動山坡地社區自治條例，但因將對政府形成較大財政負擔未能通過。他提到，伯爵山莊曾因自來水加壓導致爆管、地基下陷，該地屬私人土地，導致市府與水公司都難以介入，「這不是個案，社區內部管線出問題的其實很多，只是平常沒被發現。」

新北市議員張錦豪則表示，市府曾在山坡地社區遭遇擋土牆傾斜、地基掏空等危機時啟動緊急搶修，並有五個月內完成修復的經驗，但伯爵山莊案件中責任歸屬仍難釐清，初步研判是私人水管破裂導致。他指出，市府第一時間有到場，並負起應有責任，但「希望未來在山坡地建築審核上能更嚴謹，畢竟大雨後還是容易出問題。」

新北市建築師公會理事長汪俊男提醒，山坡地社區與平地不同，不僅地震後需檢查建築安全，平時也要注意擋土牆與排水設施變化。他表示，坡地住宅應重視定期巡檢、檢測設備布設及維護預算編列，才能及早因應潛在風險，「不能等到危險發生才想辦法補救。」

另有專家指出，新店曾有社區蓄水池設在建商所有土地上，後遭地主要求拆除，凸顯公設與產權不清問題。而部分封閉型社區，聯外道路也由住戶自行負擔維修與管理費，形成長期財務壓力。