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深坑輕軌可行性評估 地方憂S3站用地難取得 恐拖垮進度

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
捷運深坑輕軌路線圖。圖／新北市捷運局提供
捷運深坑輕軌路線圖。圖／新北市捷運局提供

路線橫跨雙北的深坑輕軌正做可行性評估，有議員指，目前路線規畫S3站未走文山路，而是往上靠近中正橋，周邊住戶多，未來用地取得困難，恐拖垮建設進度。

新北捷運局長李政安說，可行性評估修正案在上周重送交通部，中央希望能透過中正橋老街周邊舊社區支撐運量，若更改路線要重新評估，待案件核定後再聽地方意見。

深坑輕軌全長5.81公里，包含高架段5.53公里、平面段0.28公里，共設置5座車站，路線規畫起於動物園站，從動物園出發後沿新光路往東跨景美溪，轉沿木柵路中央佈設，經過國道3號木柵交流道後，沿文山路與周邊農業區布設，續往喜樂橋跨越景美溪往北至北深路止，預留未來往石碇服務區延伸機制。

新北市議員陳儀君說，目前路線規畫S3站上移靠近中正橋，希望能吸納老街人潮，周邊住戶多，有地主持反對意見，市府若堅持走這路線，恐導致土地取得問題，若往下直行文山路，可促進地方發展，改善周邊農業區，路線更筆直，節省建設成本。

李政安回應，路線是中央認為須靠舊社區支撐運量，可行性是以現行路線評估，如果要修改路線重新來過，修正案已在5月8日送交通部審議，待核定後，會根據地方需求評估調整。

在地昇高里長李傳震說，文山路周邊都是農地，透過都市計畫配合，捷運建設、公園能一起做，深坑輕軌早期本來就是走這條路，為了老街人潮才上移。

交通學者黃台生指出，捷運建設要從兩部分討論，一個是建設效益，蓋完後要有人來坐，如果蓋在荒郊野外沒人搭，無法達設置目的，除了效益，可行性也是重要考量，即便很有效益，但土地取得困難也沒用。

深坑 輕軌

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