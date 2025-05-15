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新北好孕補助加碼 新增解凍卵、凍精補助 7月上路

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市將醫療性凍卵補助提高至7萬、新增解凍卵補助3萬及凍精補助8000元，預計7月上路。圖／新北衛生局提供
新北市將醫療性凍卵補助提高至7萬、新增解凍卵補助3萬及凍精補助8000元，預計7月上路。圖／新北衛生局提供

今年全台4月新生兒僅8684人歷史新低，預估今年新生兒恐只有11、12萬人，新北市長侯友宜昨宣布加碼好孕補助，包括醫療性凍卵補助提高至7萬、新增解凍卵補助3萬及凍精補助8000元，預計7月上路。

新北醫療性凍卵去年7月起補助，累計11人受惠，衛生局昨公布好孕補助，包括醫療性凍卵補助提高至7萬、新增解凍卵補助3萬及凍精補助8000元。

亞東醫院婦產部生殖醫學科主任盧信芬指出，解凍卵補助是好事，但想減緩少子化效果有限，畢竟晚婚晚孕成常態。

盧信芬說，凍卵、解凍卵程序約需20萬，加上排卵針、每年保管費可能達30萬，政府提高補助降低門檻增加誘因，台灣人工生殖法規，仍受限於需有婚約才能解凍卵，不少單身女性為解凍卵，會把試管遠赴美國使用，雖然有補助是好事，但減緩少子化效果恐怕還很有限，畢竟晚婚晚育成常態，不婚不孕也是趨勢，建議凍卵黃金時期為30至35歲，最遲不宜超過38歲。

新北議會國民黨團書記長王威元說，國健署宣稱年底推動凍卵凍精補助，但進度緩慢，仍未見政策細節，恐淪為空頭支票。民進黨團總召廖宜琨說，市府應提高「養孩子」補助，解決不敢生育的根本問題。

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