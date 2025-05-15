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社子島開發公聽會第二場 2派人馬對峙火爆叫囂

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
社子島居民昨舉行第二場次「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」，公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都舉行記者會，大批警力隔開雙方，仍爆發口頭衝突。記者邱德祥／攝影
社子島居民昨舉行第二場次「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」，公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都舉行記者會，大批警力隔開雙方，仍爆發口頭衝突。記者邱德祥／攝影

社子島開發案爭議，北市府昨開第2場區段徵收公聽會，這也是上月北高行撤銷環評後首場。反對全區區徵的社子島自救會舉牌抗議，批市府違法、會議無效；支持區徵居民則不甘示弱回擊，為避衝突再現，警方大陣仗維持秩序，氣氛火爆。 

北市府表示，社子島環評訴訟定讞前，環評審查結論仍為有效，昨天公聽會合法合規，絕無違法行政情事。

繼3月第1場社子島區段徵收事業計畫公聽會，北市府昨天再辦第2場次，引發兩派不同意見居民到場相互叫囂。

社子島自救會發言人李華萍等人高喊「詐騙集團、會議無效」，除舉牌抗議，也不斷吹哨子、以麥克風大喊「會議無效」；另一派居民疾呼抗議無效、社子島要開發，還有人說社子島禁建50年，「不願意社子島過更好生活的人滾蛋」。

地政局土開總隊表示，市府辦理社子島環評合法且嚴謹，無判決書所指違法違誤情形，將就北高行對社子島開發計畫環境影響評估審查結論的判決提上訴。市府仍將依法續辦區徵事業計畫公聽會、協議價購、區段徵收公聽會等作業，降低對社子島開發案影響。

區段徵收 社子島

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