6都最低 北市包租代管房屋稅降至1%

為增加包租代管誘因，北市議會法規委員會昨通過，北市包租代管的房屋稅率，將下修至比照最低單一且自住的1％稅率，等本會期大會通過，將回溯至2024年7月1日後加入的房東都適用，成為六都包租代管房屋稅率最低的城市。

以北市信義區35坪、屋齡10年的7層華廈房屋為例，課稅現值近200萬元，稅率1.2%年繳2萬4千元房屋稅，若降至1%，房屋稅將再降至2萬元，年省4千元稅金。

崔媽媽蝸牛租屋營運長張艾玲表示樂見其成，認為不無小補，不過是否增加房東願加入包租代管，她認為房東最大成本考量，房屋稅僅是一小部分，還有地價稅，租賃所得稅等，還是樂見給予房東更多租稅優惠。

北市議會法規委員會昨討論「北市社會住宅興辦及公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅自治條例」修正案，市府原本提案針對包租代管房東的房屋稅下修為1.2％。

議員許淑華質疑，若下修為1.2％，能否提高房東釋出房子願意？稅率應訂得更有誘因；議員徐弘庭也問，北市到底缺不缺包租代管的公益住宅？若因興建社宅成本高，需民間釋出房源，房屋稅減徵至1.2％僅杯水車薪，帶動效果有限。

「目前刺激是不夠的，的確要跨更大步」，法規委員會召集人吳世正也支持稅率再下修；議員陳宥丞認為，若包租代管房東的優惠稅率僅降至1.2％，美意恐沒達到。昨出席法規委員會議員全數支持北市將包租代管房屋稅率，再下修為1%。

都發局長簡瑟芳表示，台北市包租代管上路8年，從第一期的1千多戶，現在到第四期，成長到媒合總數4121件；至於國家住都中心在北市的包租代管有9千多戶，整體共1萬3927戶。

北市財政局長胡曉嵐說，北市府試算，若房屋稅修正為1.2%稅率，市府稅損約6500萬元，若再下修為1%，稅損約減8000萬元。簡說，等大會通過，北市房屋稅率下調為1%，會有領頭羊效果，外縣市應該會跟進。