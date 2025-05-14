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「神之摩手」北市視障按摩賽 5/15開放報名

中央社／ 台北14日電

北市勞動局今天表示，全國唯一的視障按摩技藝競賽「2025神之摩手」台北視障按摩大賽，15日起受理報名至6月3日止，冠軍可獲新台幣6萬元郵政禮券，推薦單位也會獲得獎勵。

台北市勞動力重建運用處副處長葉思延告訴中央社記者，「神之摩手」競賽2年舉辦1次，今年是第2屆，由於視障者的觸感更為敏感，按摩專業獲好評，期望透過賽事讓視障按摩師有專業光榮感，也可為此產業進行宣傳。

他表示，參賽報名需由企業、按摩據點或視障團體推薦，首屆活動獲得迴響，期望今年有更多人報名，所以新增參賽者晉級準決賽時，推薦單位可獲獎勵的方案，包含企業可獲2萬元按摩抵用券，據點或團體可獲5000元郵政禮券，鼓勵更多單位支持視障者參賽。

葉思延說，若是個人工作室，在台北市政府商業處辦理登記，也可報名參賽。

活動規劃7月13日在台北市啟明學校舉辦初賽，7月23日在台北市政府1樓進行複賽，9月14日在台北車站大廳舉辦準決賽暨決賽。

依據活動官網，報名資格有兩大項，首先是要領有勞動部（或行政院勞工委員會）核發的按摩技術士證或按摩（理療按摩）執業許可證。

其次要具備下列其中1項身分：報名時設籍台北市；報名時加保於台北市按摩業職業工會；報名時工作並加保於台北市公私立機關（構）或企業；報名時工作於台北市內私人經營的按摩據點或個人工作室。

北市 按摩 視障者

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