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加強捷運治安維護 新北將正式成立捷運警察隊

中央社／ 新北14日電

新北捷運運量逐步上升，但捷運警察隊卻仍屬任務編組，新北市警察局長廖訓誠今天表示，已正式向警政署提編制修正案，將正式成立捷運警察隊，加強捷運治安維護。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員翁震州質疑新北市的捷運的運量逐步上升，但台中、桃園及台北、高雄等城市都有捷運警察隊，新北卻還沒有正式的捷運警察隊。

翁震州表示，北市捷運警察隊還有刑事組、督察組等編制，可以負責刑案偵辦執法，可是新北市的捷運警察隊卻是在交通警察大隊下的任務編組，位階不足、能力不足、資源也不足。他質疑新北市的捷運警察隊什麼時候才會正式成立。

廖訓誠表示，新北目前有兩個捷運警察分隊，也有正式臂章，淡海分隊有17個人、安環分隊28人，未來會配合三鶯線、土樹線、汐東線及五泰輕軌等路線完工後，陸續會成立相關的分隊。

他表示，新北市警局已在4月向警政署提報組織編制修正草案，待警政署核定後，新北捷運警察隊將正式成立，比照局本部下的少年警察隊及婦幼警察隊等單位位階。

他表示，捷運警察隊的總編制員額240人，但實際人數要視相關分隊成立後的員額而定，隊本部廳舍將設在十四張機廠，目前正在裝修中，預定今年9月可以正式進駐。

新北捷運 警察

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