助弱勢兒少、原住民 新北汐止農會捐高麗菜義賣所得

關注弱勢兒少議題，汐止區農會攜手汐止區31個里辦公處共同舉辦「高麗菜公益義賣活動」，今(14)日就將8萬元義賣所得，捐贈給四個長期耕耘兒少服務的在地單位，包括信望愛教會，以及照顧原住民小朋友的至善基金會等等，期盼透過善款挹注，支持他們持續為弱勢家庭的孩子提供陪伴與照護。

捐贈儀式當天，由常務監事李正治及總幹事李俊伸前往各機構，親自致贈善款，並表達對第一線兒少工作者的支持，這次四個受贈單位包括汐光關懷協會、至善基金會、信望愛發展協會及高榮教會，都是長期耕耘兒少服務的在地單位，第一站前往信望愛教會，小朋友很開心，在教會學鋼琴有成，這一天還特別彈奏一曲，表達歡迎與感謝。

信望愛教會牧師彭禎祥說，非常感謝農會長期以來的關心，不止是今天捐贈善款，還有前陣子請教會去領了高麗菜，幫助信望愛孩子很多。

汐止區農會總幹事李俊伸表示，本次活動特別出動農會「農好食光」行動胖卡車以「高麗菜繞境」為主題，深入31個鄰里，與各里辦公處合作，推廣當季在地農產品，鼓勵居民踴躍參與。透過一顆顆高麗菜，串聯起社區情感與公益行動，讓民眾在購買蔬菜的同時，也為在地兒少盡一份心力。四個受贈單位皆為深耕汐止多年的兒少關懷機構，長期提供課後照顧、心理支持、教育輔導及家庭協助等多元服務，致力於陪伴弱勢兒少穩定成長。

不但有好吃的高麗菜，這次還捐款做愛心，信望愛教會也頒發感謝狀表示感謝，接著一行人再前往位於樟樹地區的至善汐止Wawa森林兒少社區聚點，長期照顧弱勢及原住民小朋友，代替忙於工作的家長陪伴孩子，做課後輔導、多元社團活動，像是學跳舞、彈吉他、學射箭等等，提供一個互相陪伴、共學且完全免費的基地，汐止區農會也捐贈兩萬元支持，一起關心弱勢兒少，小朋友說很喜歡到Wawa森林，寫完功課可以玩，很開心。

至善汐止Wawa森林兒少社區聚點社工楊先生指出，平時就是在據點陪小朋友寫功課、陪他們玩，讓他們有一個開心成長的空間，今天很感謝汐止區農會捐贈兩萬元，讓孩子可以繼續開心長大。