快訊

調查藝人與中共合作 陸委會：歐陽娜娜是重要對象

嘉義某議員家族冷凍工廠火警 濃煙竄天爆炸聲驚動居民

藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

助弱勢兒少、原住民 新北汐止農會捐高麗菜義賣所得

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止農會捐贈高麗菜義賣所得，支持兒少關懷機構持續陪伴弱勢兒少穩定成長。 圖／觀天下有線電視提供
汐止農會捐贈高麗菜義賣所得，支持兒少關懷機構持續陪伴弱勢兒少穩定成長。 圖／觀天下有線電視提供

關注弱勢兒少議題，汐止農會攜手汐止區31個里辦公處共同舉辦「高麗菜公益義賣活動」，今(14)日就將8萬元義賣所得，捐贈給四個長期耕耘兒少服務的在地單位，包括信望愛教會，以及照顧原住民小朋友的至善基金會等等，期盼透過善款挹注，支持他們持續為弱勢家庭的孩子提供陪伴與照護。

捐贈儀式當天，由常務監事李正治及總幹事李俊伸前往各機構，親自致贈善款，並表達對第一線兒少工作者的支持，這次四個受贈單位包括汐光關懷協會、至善基金會、信望愛發展協會及高榮教會，都是長期耕耘兒少服務的在地單位，第一站前往信望愛教會，小朋友很開心，在教會學鋼琴有成，這一天還特別彈奏一曲，表達歡迎與感謝。

信望愛教會牧師彭禎祥說，非常感謝農會長期以來的關心，不止是今天捐贈善款，還有前陣子請教會去領了高麗菜，幫助信望愛孩子很多。

汐止區農會總幹事李俊伸表示，本次活動特別出動農會「農好食光」行動胖卡車以「高麗菜繞境」為主題，深入31個鄰里，與各里辦公處合作，推廣當季在地農產品，鼓勵居民踴躍參與。透過一顆顆高麗菜，串聯起社區情感與公益行動，讓民眾在購買蔬菜的同時，也為在地兒少盡一份心力。四個受贈單位皆為深耕汐止多年的兒少關懷機構，長期提供課後照顧、心理支持、教育輔導及家庭協助等多元服務，致力於陪伴弱勢兒少穩定成長。

不但有好吃的高麗菜，這次還捐款做愛心，信望愛教會也頒發感謝狀表示感謝，接著一行人再前往位於樟樹地區的至善汐止Wawa森林兒少社區聚點，長期照顧弱勢及原住民小朋友，代替忙於工作的家長陪伴孩子，做課後輔導、多元社團活動，像是學跳舞、彈吉他、學射箭等等，提供一個互相陪伴、共學且完全免費的基地，汐止區農會也捐贈兩萬元支持，一起關心弱勢兒少，小朋友說很喜歡到Wawa森林，寫完功課可以玩，很開心。

至善汐止Wawa森林兒少社區聚點社工楊先生指出，平時就是在據點陪小朋友寫功課、陪他們玩，讓他們有一個開心成長的空間，今天很感謝汐止區農會捐贈兩萬元，讓孩子可以繼續開心長大。

朋友 汐止 農會

延伸閱讀

新北汐止伯爵街14巷沉陷 土木技師提防災情擴大及搶修方案

新北汐止伯爵街道路塌陷封閉 修復工程需半年

汐止伯爵山莊傳路面傾斜龜裂 警急拉封鎖線雙向管制

影／汐止到基隆大誤點影響27列、735分 旅客怨：月台改來改去

相關新聞

推動微笑山線觀光 新北平溪嶺腳至望古瀑布環境改善中

新北市觀光旅遊局持續推動微笑山線觀光資源升級，與中央聯手投入1,500萬元於平溪區嶺腳車站至望古瀑布之間，進行環境改善工程，期望提升步道品質與旅遊體驗。平溪區長李天民今（14）日親自前往工地視察，了解工程進度與施作情形。

新北汐止中興、康寧街口人車爭道 調整行人號誌早開

在汐止康寧街、中興路一帶居住人口不少，車子也很多，附近有市場也有學校，綠燈一亮，人車都要走，路口行人、學童過馬路經常與車爭道相當危險，所以，今(14)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論調整紅綠燈號誌改善。

助弱勢兒少、原住民 新北汐止農會捐高麗菜義賣所得

關注弱勢兒少議題，汐止區農會攜手汐止區31個里辦公處共同舉辦「高麗菜公益義賣活動」，今(14)日就將8萬元義賣所得，捐贈給四個長期耕耘兒少服務的在地單位，包括信望愛教會，以及照顧原住民小朋友的至善基金會等等，期盼透過善款挹注，支持他們持續為弱勢家庭的孩子提供陪伴與照護。

北市環南市場愛心食材供應鏈 新增2座冰箱保鮮

國際獅子會300A2區台北市長春獅子會，繼民國110年10月捐贈惜食車，成功串接環南市場成立行動愛心食材供應鏈後，今年將...

新北工業區違法排廢氣難查 議員曝：去年僅取締4件

空汙問題民眾難忍受，新北市議員陳世軒今天議會質詢指出，新北頭前重畫區及鄰近工業區惡臭與空汙頻傳，但新北去年工業區取締違法...

北農端午粽提前完售 賣出逾26萬粒創歷史新高

距離5月31日端午節還有半個月，北農今年3款端午粽提前完售，而且業績大幅成長。北農說，截至今天已銷售超過26.8萬粒，相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。