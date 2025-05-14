新北汐止中興、康寧街口人車爭道 調整行人號誌早開

在汐止康寧街、中興路一帶居住人口不少，車子也很多，附近有市場也有學校，綠燈一亮，人車都要走，路口行人、學童過馬路經常與車爭道相當危險，所以，今(14)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，討論調整紅綠燈號誌改善。

民眾說，在汐止區康寧街與中興路口，行人過馬路經常險象環生，尤其在康寧街右轉往中興路涵洞方向，因為，轉彎處人行道上剛好有號誌箱，阻擋行車視線，再加上鄰近學校，學童個不高，轉彎車看不到，好危險，希望能夠遷移。

北峰里長陳南海指出，這個路口交通事故多，很多里民在反應，希望這次議員張錦豪及市府交通局能夠協助改善，首先為了保障行人安全，希望交通號誌先調整，讓行人在過馬路時，綠燈亮可以先走，接著再換車子走，對行人安全才有保障，另外，就是斑馬線都已經不清楚，建議能夠補畫。

新北市議員張錦豪表示，路口很多行人穿越，但是卻有一些死角，除了車多，要特別注意行人通行，有民眾反應有電箱擋住轉彎車視線，所以今天找市府交通局現場討論，初步調整就是增加跨越中興路的行人號誌早開5-8秒，還有就是地面上的斑馬線標線都已經磨損不清，也要做立即性的改善，預計這個月就會進行防滑斑馬線的補繪。