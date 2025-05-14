推動微笑山線觀光 新北平溪嶺腳至望古瀑布環境改善中

新北市觀光旅遊局持續推動微笑山線觀光資源升級，與中央聯手投入1,500萬元於平溪區嶺腳車站至望古瀑布之間，進行環境改善工程，期望提升步道品質與旅遊體驗。平溪區長李天民今（14）日親自前往工地視察，了解工程進度與施作情形。

此次改善計畫範圍覆蓋望古觀瀑步道與嶺腳寮兩大區域。在望古觀瀑步道方面，將進行步道碎石鋪設與兩側木樁、護欄的更新，同時修繕既有的木棧橋，提升整體的安全性與耐用性。此外，為了讓遊客在健行過程中可以適時休息，步道沿途將增設一座休憩平台，而在望古瀑布下方，還將增設兩座休憩平台，讓遊客能更近距離地享受大自然的美景。

在嶺腳寮的改善部分，將對YouBike停放區進行提升，除了增加既有花台的座椅，還將改善嶺腳小吃前的地坪，並增設花台座椅、休憩座椅以及造景牆，進一步美化環境並提供遊客更多的休憩空間。為了提升遊客的導覽體驗，步道沿線也會新增方向指示牌及植物生態解說牌，幫助遊客更好的了解周邊的自然環境。

平溪區長李天民表示，嶺腳與望古之間擁有豐富的自然與人文資源，目前工程進度因雨天展期，預計今年7月底前完工，期待完工後不僅可以提升步道安全，也能讓整體景觀更具吸引力，有助帶動平溪在地觀光與商機。