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北市環南市場愛心食材供應鏈 新增2座冰箱保鮮

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長春獅子會串接環南市場成立行動愛心食材供應鏈，將捐贈2座冰箱，可更確保食材魚肉品保鮮度。圖／方荷生提供
台北市長春獅子會串接環南市場成立行動愛心食材供應鏈，將捐贈2座冰箱，可更確保食材魚肉品保鮮度。圖／方荷生提供

國際獅子會300A2區台北市長春獅子會，繼民國110年10月捐贈惜食車，成功串接環南市場成立行動愛心食材供應鏈後，今年將捐贈2座冰箱，可更確保食材魚肉品保鮮度，以達愛心食材更安全，吃得更安心，將於5月18日啟用。

北市忠勤里長、「臻佶祥」社會服務協會理事長方荷生指出，捐贈記者會將在北市環南綜合市場舉辦，邀請各界代表及多位愛心攤商，一同共襄盛舉愛心食材接收站啟用，盼透過此活動號召更多蔬果商及企業加入愛心捐贈行列，共同打造「惜食、共享、互助」的幸福社會。

方荷生指出，過去市場攤販賣不掉的食材很多是賣相不佳，雖未受到消費者青睞，但仍可食用，賣相不佳的這些水果、蔬菜、肉等，事實上都可以提供給社福組織再利用，這次冰箱受助單位包括社團法人台北市臻佶祥社會服務協會。

臻佶祥社會服務協會長期服務照顧中正萬華地區弱勢，在台北市成立食物銀行及南機場社區關懷據點，關懷據點服務主要提供弱勢獨居長輩共餐及送餐關懷等服務，每日提供500到600份餐食及水果、每月供餐20天。

方荷生說，因需要使用大量的生鮮食材，雖有和超市及賣場合作，其品項及來源並無法穩定滿足供餐所需，不足的部份都會額外消耗數十萬的預算來採購食材。他說，若能透過更多市場攤販的捐贈，來分擔食材需求的壓力，就能減少採買食材的經費壓力，對市場更可以減少食物的浪費及垃圾所帶來的環境問題。

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