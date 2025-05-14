鼓勵活到老學到老！北市社大補助再擴大 年齡下修、新人加碼1千元

台北市高齡人口漸增，長者退休後生活受重視，北市教育局2023年起推出「樂齡市民進修券」補助學分費1000元，鼓勵長者到社區大學學第二專長，每年補助名額都被秒殺，教育局今年加碼名額增至2400個，年齡也放寬至55歲，新報社大者更可加碼1000元，盼落實活到老學到老宗旨。

根據統計，北市目前高齡人口已逾57萬人，長者後半生生活逐漸受到重視，北市教育局2023年起推出「樂齡市民進修券」，補助學分費1000元，首屆補助原定錄取1200人，卻吸引超過3400人登記申請，去年加碼名額到1800名額，仍相當搶手，今年擴大名額增加至2400等記名額，更將年齡放寬至55歲。

局長湯志民表示，目前北市12個行政區皆設有社區大學，課程內容涵蓋語言學習、音樂欣賞、健康運動、自然生態、生活科技與手作技能等豐富主題，去年度共開設5430門課程，選課人次突破11萬5000，今年除了名額增加、年齡放寬外，若是首次報名北市社區大學新生，還可再加碼1000元。

湯志民強調，希望能鼓勵更多市民走進社區大學，讓學習成為日常生活的一部分，無論是為了提升專業技能、培養第二專長、追求心靈充實或增進身心健康，每一個社大也都融入在地特色，將地方上文化如大稻埕、中山條通等歷史帶入課程，讓長者對台北市面貌有更近一步認識。

今年已經73歲長者蘇晴林，退休後再宣傳下投入進入社區大學，開啟人生第二春，他分享，從語言學習到生活藝術課程他都有參與過，學校每學期會有一次公民周，帶領學員走讀，印象深刻是到大稻埕騎腳踏車，自己就是在當時學會借Ubilke，課餘時間利用腳踏車走更遠看更多地方，孫子回來也可以把課堂上聽到故事講給他們聽，受益良多。