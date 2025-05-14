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新北工業區違法排廢氣難查 議員曝：去年僅取締4件

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市持續在多區推動智慧共桿，附掛的空氣品質微型感測器等設備。本報資料照片
新北市持續在多區推動智慧共桿，附掛的空氣品質微型感測器等設備。本報資料照片

空汙問題民眾難忍受，新北市議員陳世軒今天議會質詢指出，新北頭前重畫區及鄰近工業區惡臭與空汙頻傳，但新北去年工業區取締違法排放只有4件，居民長期飽受化成、頂崁等鄰近工業區廢氣臭味困擾，市府設置許多微型感測器，應經常調整點位，確保抓出違規者。新北市環保局表示，每年都會滾動檢討調整。

陳世軒表示，頭前重畫區居民頻向陳情經常聞到濃重惡臭，懷疑是鄰近化成工業區的廠房違法燃燒或排放廢氣，但通報環保局前往現場稽查時，廠房人員往往已停止排放，民眾自行錄影雖能佐證，但法律依據仍需稽查人員現場舉證，開罰難度高。

陳世軒說，2024年環保局對工業區違規排放開罰僅4件，遠低於民怨通報數量，稽查成效不彰，居民長期暴露在空汙環境，時常聞到臭味，卻無法遏止汙染源，身心健康飽受威脅。

陳世軒指出，新北市現有微型感測器多布建於五股工業區，初期監測AQI飆高後，稽查人員積極督導業者自律改進，約兩周內汙染指數降至良好範圍，環保局每年編列約10支感測器預算，現有感測器多以維修為主，很少依照實際空汙狀況調整，所以環保局應更積極「滾動調整」將感測器依汙染疑慮與人口分布，動態配置至頭前重劃區、頂崁工業區、化成工業區等空汙熱點，達到更全面的即時監測與稽查。

環保局副局長陳美玲說，新北市轄內目前有950處微型感測器，每年都會依照陳情情況滾動調整。

陳世軒也建議，肺癌是國人癌症死亡首位，肺癌早期發現的五年存活率有九成，建議新北市衛生局，可參考桃園市「擴大肺癌篩檢」兩年成效，針對40歲以上且在工業區工作逾10年者，尤其桃園的篩檢早期發現率高達九成二，若新北能提供免費LDCT篩檢，市民也能及早發現及早治療，要求衛生局擬訂屬於新北的LDCT肺癌篩檢草案，並結合跨局處合作與大數據分析，精準配置監測與篩檢資源，確保新北市民健康不再虧損。

衛生局長陳潤秋說，LDCT在癌症診斷有其效果，不過因為有輻射問題，在專家會議上一直都有許多限制，目前針對重度吸菸者、家族史有相關補助，後續會依照議員建議研議。

環保局 衛生局

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