北農端午粽提前完售 賣出逾26萬粒創歷史新高

距離5月31日端午節還有半個月，北農今年3款端午粽提前完售，而且業績大幅成長。北農說，截至今天已銷售超過26.8萬粒，相當於5.5座台北101大樓的加總高度，更勝去年16.5萬粒、成長6成以上，創歷史新高峰。

北農表示，今年3種端午粽，每款都是180公克。「古早粽」遵循傳統北部粽製作方法，嚴選含水量較低的優質長糯米，各式配料經一道道爆香過程與調味。

北農說，「產銷履歷花生粽」為南部粽風味，原料為米、花生、香菇、來自雲林的豬肉、栗子、蝦米及現炒的油蔥酥等，用料實在；素食的「麻香猴菇粽」是濃郁麻油包裹Q彈糯米，鮮甜的猴頭菇與杏鮑菇搭配慢燉素肉燥，口感細膩不膩，葷素者皆宜。

北農指出，端午粽的用料實在、品質及口味俱佳，銷售能再創新猷，與新的銷售方法有關；不只傳統的組織人脈，今年更擴大多元通路銷售，包含數位通路的YouTube、直播主等KOL、網紅與團購通路等。

北農觀察，事實證明，在沒花任何廣告費用，以多元通路、創新與口碑行銷的方式，更能將美味可口、薄利多銷的粽子訊息傳遞給社會大眾，並讓消費者買單。北農感謝廣大消費者的支持與選用，也向沒訂購到的民眾致歉。