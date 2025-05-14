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社子島區段徵收公聽會爆衝突 支持反對各表訴求

中央社／ 台北14日電

爭議許久的社子島開發案，台北市地政局今天召開第2場公聽會，引發支持與反對方到場，社子島自救會提出程序有瑕疵，會前與警方爆發拉扯；北市土開總隊指出，並無違法。

台北市地政局土地開發總隊上午在士林區行政中心內召開第2場社子島地區區段徵收事業計畫公聽會，社子島自救會與支持區段徵收的社子島促進會在大樓外各自舉辦記者會，雙方隔著員警互嗆。

北市府召開公聽會時，社子島自救會成員在會議室外與警方爆拉扯，並試圖想衝破大門，場面火爆，而支持區段徵收的社子島促進會成員則在會議室內。

社子島自救會發布資料指出，市府不顧環評被法院撤銷，今天再開第2場社子島地區區段徵收事業計畫公聽會。

自救會表示，依第2場次公聽會會議資料，市府仍未提出依都市計畫法或其他目的事業機關主管法令辦理的事業計畫，且對前次會議程序有違法，完全未記錄及回應，要求市府停開違法公聽會，並撤銷生態社子島計畫。

支持開發的社子島促進會聲明指出，多數居民認為社子島開發是關乎自身安全與生活品質，因當地缺乏基本公共設施、無交通建設、房屋結構老舊、汙染等問題。

促進會表示，北市府、法院等應正視社子島困境，且居民長期生活環境，已無法通過原地重建改善，只有區段徵收，才能改善現狀。支持市府確保能順利推動開發計劃，希望外界共同關注，為社子島當地居民爭取更安全居住環境。

北市土開總隊新聞資料指出，社子島地區都市計畫於2016年間辦理公展說明會，因離申請徵收超過3年，依土地徵收條例施行細則，召開2場社子島地區區段徵收事業計畫公聽會，今年3月11日召開第1場，今天召開第2場，過程合法合規，無違法行政。

此外，第2場社子島區段徵收事業計畫公聽會目的是要揭露資訊及蒐集意見，會議紀錄將附於區段徵收計畫，並提供給內政部審議社子島區段徵收計畫的參考。

土開總隊表示，辦理社子島環評合法嚴謹，並無如台北高等行政法院判決書所指違法違誤，針對北高行結論判決，將提起上訴，因此判決定讞前，環評審查結論仍有效。

土開總隊指出，舉辦公聽會結束後，將朝召開協議價購及區段徵收的公聽會，內容會報內政部核准，並同時辦理土地改良物查估，且會與地方溝通。

北市府 區段徵收 社子島

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