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輝達亞洲總部選落何處？新北經發局：與輝達代表有默契

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會陳偉杰今天質詢輝達設立總部一案。記者葉德正／攝影
新北市議會陳偉杰今天質詢輝達設立總部一案。記者葉德正／攝影

輝達（NVIDIA）亞洲總部將落何處？各界猜測，新北市議員陳偉杰今天在議會質詢指出，各縣市都有消息出來，新北卻是靜悄悄，質疑市府未見積極動作，恐將錯失重大投資契機。經發局長盛筱蓉表示，跟輝達代表都「有默契」，這段時間有很多討論，他們不希望講太多，以免外界過多猜測。

陳偉杰指出，早在去年總質詢時，市長侯友宜曾以「希望輝達能落腳新北」作為生日願望，如今輝達高層動作頻頻，不僅預告訪台，也引發各界高度揣測與媒體關注，從南港、林口、新店到淡水，各地競相布局，新北市卻顯得過於低調，未見明確提案與主動行動「黃仁勳都要來了，媒體也瘋狂放消息，怎麼新北還這麼安靜？」

陳偉杰說，市府是否已備妥具體土地條件與配套誘因，積極爭取輝達選擇淡海科學城等潛力地點，還是目前新北僅被視為備案，未列入主要推案範疇？

盛筱蓉說，輝達評估設廠時了解的非常詳細，從稅金到建築管理土地法規，市府也知無不言盡力回覆輝達的需求。

陳偉杰說，即便無法爭取到總部，也該有「B計畫」，提供設立研發中心、AI訓練平台、學研合作基地等多元可能，並點名淡海科技城具備發展潛力，避免被動等待，錯失機會。

盛筱蓉說，不只輝達，新北市歡迎所有的國際企業及國內企業前來新北，也都有積極自我推薦。

淡水 陳偉杰

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