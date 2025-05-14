社子島開發案環評遭撤 北市府開公聽會強調絕無違法

繼3月第1場次社子島地區區段徵收事業計畫公聽會，北市府今再辦第2場次，社子島自救會批市府違法、會議無效。市府強調，市府就環評提起上訴，社子島環評訴訟定讞前，環評審查結論仍為有效，今日公聽會合法合規，絕無違法行政情事。

土開總隊表示，市府辦理社子島環評合法且嚴謹，並無判決書所指違法違誤情形，將就北高行院對社子島開發計畫環境影響評估審查結論的判決提起上訴，在判決定讞前環評審查結論仍為有效。市府仍將依法繼續辦理區段徵收事業計畫公聽會、協議價購、區段徵收公聽會等法定作業，降低對社子島開發案的影響。

土開總隊說，土地徵收條例施行細則第11條規定，已依都市計畫法舉行公開展覽及說明會，得不必再舉行事業計畫公聽會；因社子島地區都市計畫是2016年間辦理公展說明會，距後續申請徵收已超過3年，依同細則規定應依土地徵收條例第10條暨其施行細則第10條規定舉行至少2場事業計畫公聽會，第1場次是3月11日舉行，今日是第2場次。

土開總隊指出，區段徵收事業計畫並非區段徵收計畫；舉行第2場次社子島區段徵收事業計畫公聽會的有兩個主要目的。 一是「資訊揭露」，透過公聽會向土地所有權及利害關係人說明社子島採區段徵收開發的公益性、必要性、適當性及合法性，以及開發計畫內容的規畫，相關資料包含含第1場次公聽會紀錄會在現場發放外，也已事先公開在「明日社子島網站」提供下載；二是「意見蒐集」，透過土地所有權人及利害關係人意見的陳述，蒐集他們對於開發的相關意見。

土開總隊提到，社子島土地所有權人數眾多，礙於場地及時間限制，採分流方式，分上、下午梯次辦理，同步在「明日社子島網站」直播；為讓土地所有權人及利害關係人能充分陳述意見，除可現場登記發言，也可使用北市府提供的陳述意見單採書面方式陳述意見。

土開總隊強調，市府會如實記載所有意見在公聽會會議紀錄中，並逐一回應列入紀錄，郵寄函送給陳述意見的當事人。各場次事業計畫公聽會的會議紀錄，後續將添附在區段徵收計畫中，作為內政部審議社子島區段徵收計畫的參考。

對於社子島開發，土開總隊表示，市府將謹守區段徵收法定作業程序，依序辦理事業計畫公聽會、協議價購及區段徵收公聽會、區段徵收計畫書報內政部核定等法定程序，同時持續辦理土地改良物查估作業及地方溝通作業，讓發展延宕超過50年的社子島得以邁向實質建設的里程碑。