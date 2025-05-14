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世壯運沙灘排球賽北市府前開打 警公布交通管制措施
2025雙北世界壯年運動會沙灘排球賽，本月18日至21日每天上午10時至晚間6時在台北市新仁愛路舉行，為配合活動場地布設及賽事，北市信義警分局今說明交通管制措施。
一、管制時段及路段
(一)管制時段：5月10日(周六)0時至5月25日(日)24時(含例行之例假日管制)
(二)管制路段：新仁愛路(一號道路-至市府路)全線車道
(三)疏導措施：
1、逸仙路調撥車道：為加強疏導仁愛路往東車流，於新仁愛路管制期間，每日上午6時至晚上10時逸仙路（松高路-仁愛路）原為南向3車道、北向1車道，調撥為南向2車道、北向2車道。
2、號誌時相調整：新仁愛路管制期間，仁愛路南側慢車道往東車輛比照例假日，得左轉逸仙路，請用路人依號誌指示行駛。
二、建議改道路線
(一)自仁愛路西往東車流：建議改道左轉逸仙路，右轉松高路、忠孝東路往東續行。
(二)自新仁愛路東往西車流：建議改道松壽路，右轉一號道路，左轉仁愛路往西續行或改道松高路，左轉逸仙路，右轉仁愛路往西續行。
分局表示，交通管制期間，欲前往信義商圈或至新仁愛路觀賽民眾，多利用大眾運輸工具，行經上揭路段配合現場員警、義交指揮或提早改道行駛，請駕駛收聽廣播電台路況插播報導，維護交通安全順暢。
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