影／社子島公聽會近百警戒備 居民怒：為什麼不讓我們參加？

社子島開發案爭議，北市府今天開第2場次區段徵收公聽會，也是上月被北高行撤銷環評後首場。警方為避免上次衝突再現，警力增至90名，現場民眾隔空叫囂，反對派吹哨、舉牌抗議，企圖干擾會議進行，贊成派不甘示弱回擊，氣氛火爆。

北市府今在士林區公所舉辦第2場次「社子島區段徵收事業計畫公聽會」，警方事先得知贊成、反對派民眾都會到場，因此加派警力至90人在場維持秩序。

公聽會上午9時30分開始，促進會成員時間未到就早已入座，自救會成員則是約9時40分陸續上樓抵達會場，因不滿遭警方拒於門外，不斷推擠，雙方僵持數分鐘，有人高喊「我們要開會」、「我有通知單，不能進去嗎？」、「為什麼不讓我們參加公聽會？」不只拍打玻璃門、甚至企圖翻桌，險些與警方爆肢體衝突。有人出示開會通知單後，才得以進入會場。

社子島自救會發言人李華萍入場後，高喊「詐騙集團、會議無效」，自救會成員舉牌抗議，不斷吹哨子、以麥克風大聲訴求「會議無效」；促進會也在場疾呼「抗議無效」、「社子島要開發」等。

市府對此回應，各種意見歡迎，登記發言，也提及社子島環評訴訟定讞前，環評審查結論仍為有效，市府依法提起上訴，相關區段徵收作業會持續進行，絕對不會辜負大多數居民的期待，強調會堅定立場，此番發言獲得促進會熱烈掌聲。

會議進行過中，雙方多次互相叫囂，現場氣氛火爆，還有自救會成員一度上前要與促進會成員對槓，警方見狀趕緊制止，避免爆發更大衝突。

登記發言的民眾不滿自救會在場抗議，直呼「已經嚴重影響我的發言權利。」有人表示，強烈反對暴力、脫序行為，直指反對民眾一半以上都是外來人，明顯是組織犯罪。

其他人則說，社子島禁建50年，只要進去社子島，就是違建、髒亂、汙染，更指自救會完全沒看見、睜眼說瞎話，「裝睡的人叫不醒」，更要不願意社子島過更好生活的人滾蛋。