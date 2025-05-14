雙北世壯運17日登場 新北超過900家特約店家應援推優惠

「2025雙北世界壯年運動會」將於5月17日登場，新北市串聯在地商圈、百貨商場及特色店家，號召超過900家特約店家推出消費折扣、購物滿額贈等多項優惠，並攜手新北商圈、百貨業者加碼響應「商圈現金券」、「商場百貨現金券」活動。

經發局長盛筱蓉表示，新北市幅員遼闊，是全國人口數最多的城市，也是一座充滿觀光資源及庶民經濟活力的城市，世壯運所激盪的不只是競技場上的精彩對決，更牽引出整座城市的觀光能量與經濟脈動。為了響應賽事活動，更由同仁組成招募小組，實地走訪賽事場館周邊，邀請商家一起加入特約店家行列，擴大賽事帶來的經濟效益。

板橋區的「HERE THERE這兒那兒餐酒館」劉老闆表示，5月31日前到店消費，除了選手可享專屬優惠，另外也推出了一般民眾的消費優惠，民眾只要來店消費並加入官方LINE，即可兌換牙籤薯條一份，歡迎大家一起來新北為選手加油。

經發局補充，新北除了有超過900個商家共襄盛舉外，還有石碇、坪林、深坑老街等13個商圈，及板橋大遠百、宏匯廣場、Global Mall百貨等商場，都推出特約優惠活動，準備迎接各國選手及觀光客。

另外，為了擴大賽事活動效益，5月16日到18日在板橋府中廣場結合新北精釀啤酒、板橋人氣餐酒館及美食攤位等推出的「府中醉夏趴」；5月30日到6月1日在鶯歌農會通廊及鶯歌老街推出「食光市集」，邀請民眾一起來感受新北的多元魅力與庶民經濟活力。

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