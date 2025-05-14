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影／社子島第二場公聽會還沒開始 正反方場外隔空交鋒

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
社子島開發案爭議多年，北市府今天上午在士林區公所開第二場次區段徵收公聽會，會議還未開始，社子島居民權益促進會先開記者會表達訴求。記者林佳彣／攝影
社子島開發案爭議多年，北市府今天上午在士林區公所開第二場次區段徵收公聽會，會議還未開始，社子島居民權益促進會先開記者會表達訴求。記者林佳彣／攝影

社子島開發案爭議多年，北市府今天開第二場次區段徵收公聽會，也是上月被台北高等行政法院撤銷環評後首場，會議還未開始，贊成、反對區徵的民眾都在場外開記者會，警方出動不少警力，就怕衝突一觸即發，仍有些許口頭衝突。

社子島自救會上午9時在士林區公所大門外高舉「社子島非賣品」、「環評撤銷，會議無效」、「市府違法、會議無效」抗議標語，要求停開公聽會，撤銷生態社子島計畫。

幾步之遙的另一側，社子島居民權利促進會則拉起「禁建50年，開發不能等」、「區段徵收是社子島的生存之道」等布條，高聲訴求「開發社子島、支持徵收」，國民黨在地議員林杏兒也到場力挺。

雙方各自表述意見，但也有一言不合，兩人隔空叫囂，9時30分公聽會還未登場，場外就已爆發濃濃火藥味。

自救會不滿，3月第一場次公聽會提出「北市府並未提出符合土徵條例要求的事業計畫，會議屬無效」的重大程序瑕疵，第二場次公聽會會議資料，市府仍未提出相關事業計畫，也對他們前次會議提出程序違法問題，完全未記錄與回應。

社子島自救會發言人李華萍批，市府罔顧法院撤銷環評的判決，繼續強推爭議重重的社子島開發計畫，明顯違法，令人憤怒且無法接受。更斥蔣萬安罔顧司法判決與百姓意願，只為維護財團利益、加速土地炒作。

時代力量發言人鄭宇焱聲援說，柯文哲市府留下的開發方式，蔣萬安持續沿用這樣非常暴力、不顧居民居住權的方式來繼續開發，區段徵收，強行推動，會讓居民被迫遷離，換來只是建商和財團的利益糾葛。

社子島居民權益促進會表示，台北高等行政法院撤銷環評令社子島居民震驚與失望。促進會認為，司法應尊重行政裁量權，並充分考量社會長期發展的需求；社子島的開發不僅是居住問題，更關乎居民的生命安全與生活品質。

促進會呼籲市政府、法院及各相關單位正視社子島困境，居民長期生活在惡劣的環境中，已經無法通過原地重建來改善，唯有區段徵收才能真正改善現狀。促進會支持市府確保開發計劃能夠順利推動，社會各界應共同關注，為居民爭取更安全的居住環境。

林杏兒強調，社子島開發計畫對居民生命安全至關重要，「這些弱勢居民只是希望能在社子島過上安全、有尊嚴的生活，支持區段徵收是他們唯一能夠改善居住條件、維護社區安全的方式。」

社子島開發案爭議多年，國民黨議員林杏兒今現身力挺社子島居民權益促進會。記者林佳彣／攝影
社子島開發案爭議多年，國民黨議員林杏兒今現身力挺社子島居民權益促進會。記者林佳彣／攝影
社子島自救會今天於北市府第二場次區段徵收公聽會前，率領當地居民抗議市府持續違法、執迷不悟，要求立即停開違法公聽會，撤銷生態社子島計畫。記者林佳彣／攝影
社子島自救會今天於北市府第二場次區段徵收公聽會前，率領當地居民抗議市府持續違法、執迷不悟，要求立即停開違法公聽會，撤銷生態社子島計畫。記者林佳彣／攝影
時代力量發言人鄭宇焱（左）今聲援力挺社子島自救會。記者林佳彣／攝影
時代力量發言人鄭宇焱（左）今聲援力挺社子島自救會。記者林佳彣／攝影

區段徵收 環評 社子島

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