「潮盛新莊」活動16日起跑 「針織女王」潘怡良操刀專屬秀服

新北市新莊廟街擁有深厚人文底蘊，新北市文化局將於5月16至6月22日，推出2025新莊廟會文藝品牌活動「潮盛新莊」，其中一大亮點，為5月24日登場的「廟街潮時尚」跨界走秀，邀請「針織女王」潘怡良設計師操刀40套專屬秀服，將傳統廟宇文化轉化為摩登時尚語彙。

「廟街潮時尚」跨界時尚秀，將於5月24日下午5點半在新莊新月廣場登場，由「針織女王」潘怡良設計師從廟街意象出發，取材自神將威儀、鼓藝節奏、北管樂韻等元素，創作40套融合宗教信仰、民俗圖騰及在地節奏的秀服，轉化為具當代感的時尚語彙，呈現一場傳統與潮流交融的文化展演。

新北市副秘書長龔雅雯表示，新莊廟街承載地方信仰與生活記憶，是新莊人心中重要的文化場域。市府推動「新莊百年風貌整合計畫」，以硬體建設及軟體活動並進，改善空間與動線、輔導特色店家、納入青年參與等多方面著手。

龔雅雯表示，此次策劃「潮盛新莊」品牌活動，以創新的文化詮釋方式，深化民眾對廟街的認同與連結，特別透過「時尚走秀」形式，將服飾設計作為文化轉譯的媒介，不僅吸引年輕族群關注，也讓傳統文化得以以全新面貌被看見。

「潮盛新莊」系列活動為期6周，由「祭典中的ㄈㄨˊ碼」特展揭開序幕，自5月16日至6月12日在林協記文化館，以蘊含於祭典的「祈福、服飾、符令」作主題展出，帶領民眾了解新莊廟街與新莊大拜拜的前世今生，更深刻地感受新莊豐厚的文化氛圍。