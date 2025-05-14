深坑輕軌S3站設中正橋旁住宅多 地方憂用地取得難

深坑輕軌目前正在可行性評估中，新北市議員陳儀君指出，目前路線規畫S3站未走文山路，而是往上靠近中正橋，但目前周邊住戶多，未來用地取得困難，恐拖垮建設進度。新北市捷運局長李政安說，目前可行性評估修正案已在上周重送交通部，當初中央希望能透過中正橋老街周邊的舊社區支撐運量，若更改路線要重新評估，可待案件核定後，再聽取地方意見，評估調整可能。

深坑輕軌全長5.81公里，包含高架段5.53公里、平面段0.28公里，共設置5座車站，路線規畫起於動物園站，從動物園出發後沿新光路往東跨景美溪，轉沿木柵路中央佈設，經過國道3號木柵交流道後，沿文山路與周邊農業區佈設，續往喜樂橋跨越景美溪往北至北深路止，並預留未來往石碇服務區的延伸機制。

市議員陳儀君指出，目前路線規畫的S3站上移靠近中正橋，希望能吸納老街人潮，但周邊住戶多，就有有地主持反對意見，她認為，市府若堅持走這路線，恐導致土地取得問題，若往下直行文山路，可促進地方發展，改善周邊農業區，路線也更筆直，節省建設成本，以利案件加速。

捷運局長李政安指出，當初路線是中央認為必須靠舊社區支撐運量，目前可行性評估都是以現行路線評估，如果要修改路線要重新來過，目前案件修正案已經在5月8日送交通部審議，待核定後，會再根據地方需求評估調整可能。

在地昇高里長李傳震指出，文山路周邊都是農地，如果透過都市計畫配合，捷運建設、公園都能一起做起來，深坑輕軌早期本來就是走這條路，為了老街人潮才上移，但文山路與老街也相距不遠，若在此設站，也能解決農地困境。

新北市捷運局表示，深坑輕軌目前在可行性研究階段，2022年12月8日交通部通過後，續送行政院審議當中，中央請新北檢討深坑計畫整合雙北的整體自償率需達到審議門檻30%，已經依中央意見完成修正，並在上周第16次提報中央審議。

捷運局指出，深坑輕軌可行性研究目前路線係依中央審議要求以貼近老街等人口聚集地區，且已進入行政院審議階段，若修改路線與車站位置，必須退回到交通部審議階段，目前可行性研究報告於行政院審議期間持續溝通，關於地方意見未來會在綜合規畫階段時納入考量，並持續傾聽地方聲音。