陶博館展出台灣陶藝之美 鶯揚陶瓷歌頌藝術呈現多元風華

新北市鶯歌陶瓷博物館推出「鶯揚陶瓷歌頌藝術」台灣陶瓷藝術展，自即日起展至6月1日，於一樓陽光特展室展出。此次展覽集結台灣陶瓷協會44件會員創作，展現各種陶藝風格與獨特創意，從傳統技法到當代藝術創作，帶領觀眾感受台灣陶藝的多元樣貌與豐富精神。

陶博館館長張啟文指出，陶博館致力成為陶藝創作者發揮的舞台，並持續透過申請展形式鼓勵創作。今年展出之台灣陶瓷協會作品內容豐富，包括青瓷、交趾陶、柴燒與概念藝術，每一件作品皆蘊含作者深厚的技藝與創作理念，展現台灣陶藝文化的多元發展與創新動能。

台灣陶瓷協會自2022年成立以來，匯聚來自全台的陶藝創作者，持續推廣陶藝文化並定期辦理會員展覽。本次展品呈現藝術家對陶瓷媒材的深度探索，例如蔡堃生的漣心以布袋蓮象徵生生不息、宋健誠祈福避邪劍獅轉化傳統民俗符號，運用釉下彩技法打造出充滿生命力的作品、劉信惠春之頌則以多樣葉形描繪希望與成長。