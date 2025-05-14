聽新聞
0:00 / 0:00
陶博館展出台灣陶藝之美 鶯揚陶瓷歌頌藝術呈現多元風華
新北市鶯歌陶瓷博物館推出「鶯揚陶瓷歌頌藝術」台灣陶瓷藝術展，自即日起展至6月1日，於一樓陽光特展室展出。此次展覽集結台灣陶瓷協會44件會員創作，展現各種陶藝風格與獨特創意，從傳統技法到當代藝術創作，帶領觀眾感受台灣陶藝的多元樣貌與豐富精神。
陶博館館長張啟文指出，陶博館致力成為陶藝創作者發揮的舞台，並持續透過申請展形式鼓勵創作。今年展出之台灣陶瓷協會作品內容豐富，包括青瓷、交趾陶、柴燒與概念藝術，每一件作品皆蘊含作者深厚的技藝與創作理念，展現台灣陶藝文化的多元發展與創新動能。
台灣陶瓷協會自2022年成立以來，匯聚來自全台的陶藝創作者，持續推廣陶藝文化並定期辦理會員展覽。本次展品呈現藝術家對陶瓷媒材的深度探索，例如蔡堃生的漣心以布袋蓮象徵生生不息、宋健誠祈福避邪劍獅轉化傳統民俗符號，運用釉下彩技法打造出充滿生命力的作品、劉信惠春之頌則以多樣葉形描繪希望與成長。
除主題展外，陶博館三樓亦同步推出相遇 台灣陶瓷的美術風景年度特展，展出103件融合畫筆與陶瓷的創作，呈現跨媒材之美。此外，陶博館自即日起至6月30日全面開放免門票參觀，歡迎民眾走入博物館，親身體驗陶藝文化的魅力，欣賞藝術家們精湛的創作成果。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言