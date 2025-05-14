板橋府中遊龍停擺封閉多時 拆不拆地方激辯

位於板橋捷運府中站2號出口前的「府中遊龍人行陸橋」將於5月15日上午舉行存廢會勘。新北市板橋區公所表示，這座人行陸橋已使用多年，早年曾發生過電梯墜落等意外，安全性一度引發關注。如今陸橋使用率與維護成本也成為討論焦點，因此邀集地方民代與相關單位，實地勘查並蒐集地方居民意見，決定未來方向。

板橋區公所指出，目前新北境內多座人行陸橋已陸續拆除，改以平面無障礙通行方式取代，不僅提升長者與身障者通行便利，也兼顧市容與安全。府中陸橋因位處捷運出入口與商圈樞紐，一直保留至今，但近年意外，使用率偏低，公所將陸橋封閉至今。且電梯與結構老舊維護不易，成為市政規劃的難題之一。

對於是否拆除區公所強調目前尚未定案。會勘目的即是了解地方居民、商圈業者及通勤族的實際需求與意見，作為後續規劃參考依據。拆除與否需通過多方討論與綜合評估，包括交通影響、安全風險、使用率、替代設施可行性等，才會正式拍板。

民進黨新北市議員黃淑君表示，府中地區人流密集，捷運與商圈連通需求高，倘若陸橋拆除，務必確保地面通行安全與引導完善，否則將影響通勤民眾權益。公共建設應以人為本，特別是在高齡社會背景下，更需考量行人與弱勢族群的通行需求。建議市府同步規劃行人穿越道與交通號誌整合，避免拆橋之後出現空窗期，造成使用者不便或意外風險。