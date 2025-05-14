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國1堤頂交流道北向匝道施工 5月18日至25日夜間封閉

中央社／ 台北14日電

為改善國道1號堤頂交流道北向動線，台北市新工處正鋪設堤頂大道直接匯入舊宗路的匝道，將在18日至25日晚間封閉舊宗路南向外側車道及國道北上匝道口，提醒用路人改道。

台北市交通局去年提出增設國道1號堤頂交流道北向匝道計畫，讓車流可直接自堤頂大道匯入舊宗路並進入國道，以改善現行須繞行陽光抽水站所導致的車流交織及壅塞，進一步提升內湖科技園區整體交通狀況。

台北市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，新設匝道在內湖運動公園範圍內，已完成路基與排水設施，接下來會在18日至25日每晚10時至隔天上午6時進行路面銑鋪作業。

新工處指出，施工期間舊宗路2段南向外側車道及國道北上匝道口將封閉，並派義交進行管制及引導，請往汐止、基隆方向車流，改行民權東路6段、成功路2段後，自內湖交流道上國道1號。

新工處表示，新匝道預計7月底開放通行，將能縮短堤頂大道銜接國道1號堤頂交流道的行車路徑及停等時間，提供用路人更舒適的交通環境。

內湖科技園區 北市 國道

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