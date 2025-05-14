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新北特約店家齊應援！逾900家特店力挺世壯運

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市串聯在地商圈、百貨商場及特色店家，號召超過900家特約店家推出多項優惠。圖／新北市政府經發局提供
新北市串聯在地商圈、百貨商場及特色店家，號召超過900家特約店家推出多項優惠。圖／新北市政府經發局提供

「2025雙北世界壯年運動會」即將於17日盛大登場，新北市串聯在地商圈、百貨商場及特色店家，號召超過900家特約店家推出消費折扣、購物滿額贈等多項優惠，並攜手新北商圈、百貨業者加碼響應「商圈現金券」、「商場百貨現金券」活動；透過賽事帶動地方經濟發展、促進國際交流，來自各地的選手與隨行人員，將在參與競賽之餘，深入感受在地風貌與文化底蘊。

新北市政府經發局長盛筱蓉表示，新北市幅員遼闊，是全國人口數最多的城市，也是一座充滿觀光資源及庶民經濟活力的城市，世壯運所激盪的不只是競技場上的精彩對決，更牽引出整座城市的觀光能量與經濟脈動。為了響應賽事活動，更由同仁組成招募小組，實地走訪賽事場館周邊，邀請商家一起加入特約店家行列，擴大賽事帶來的經濟效益。

板橋區「HERE THERE這兒那兒餐酒館」劉老闆表示，這是第一次參與市府相關活動，當初透過臉書看到特約店家招募訊息，便主動報名參加，沒想到可以在「我的新北市」臉書粉專看到市府協助宣傳曝光，讓更多人認識自家品牌。5月31日前到店消費，除了選手可享專屬優惠，另外也推出了一般民眾的消費優惠，民眾只要來店消費並加入官方LINE，即可兌換牙籤薯條一份，歡迎大家一起來新北為選手加油！

經發局補充，新北除了有超過900個商家共襄盛舉外，還有石碇、坪林、深坑老街等13個商圈，及板橋大遠百、宏匯廣場、Global Mall百貨等商場，都推出特約優惠活動，準備迎接各國選手及觀光客；另外，為了擴大賽事活動效益，5月16日到18日在板橋府中廣場結合新北精釀啤酒、板橋人氣餐酒館及美食攤位等推出的「府中醉夏趴」；5月30日到6月1日在鶯歌農會通廊及鶯歌老街推出「食光市集」，歡迎大家一起來感受新北的多元魅力與庶民經濟活力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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