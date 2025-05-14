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520結婚熱門日 新北民政局推「指定生效日」助新人輕鬆登記
520「我愛你」成為結婚熱門日，新北市去年單日就湧入超過600對新人登記，穩居年度結婚高峰。隨著今年5月20日逼近，新北市民政局提醒新人可善用「指定結婚生效日」服務，提前完成登記、指定520為生效日，既能保留紀念意義，也可避開人潮，讓人生大事更加從容。
民政局指出，2月14日、3月14日與5月20日，長年為象徵愛情的熱門登記日，尤其520因諧音浪漫、氣氛溫馨，近年已成新人首選。民政局鼓勵新人提前3個工作日完成登記並指定生效日，不僅能安排更妥善的婚禮流程，也有助戶政事務所分流作業，提高整體服務品質。
局長林耀長表示，新北各戶政事務所已全面更新結婚背板設計，融入浪漫元素與在地特色，讓新人留下具儀式感的幸福瞬間。他強調，「結婚是一輩子的事，挑對人也要選對時間，善用制度才能讓每個細節都充滿溫度。」
準新人林小姐表示，選擇520結婚是為了不忘當初的浪漫。她在看到民政局宣傳影片後致電戶所了解，得知可提前登記並指定生效日，認為這項服務非常貼心，能避開當日可能的擁擠，也讓籌備過程更順利。
為推廣「指定結婚生效日」，新北市同步推出「2025就是要愛你愛我抽獎活動」，凡於5月15日、16日或19日完成登記，並指定5月20日為生效日者，即可參加抽獎。獎項包括新北好孕金鏟子、情字這條路文創商品等，並有婚禮小物贈送，鼓勵新人善用制度、提早規畫，讓愛情紀念日更具意義。
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