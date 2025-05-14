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新北河濱花海綻放 三重大都會公園化身粉彩仙境

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
繁花似錦的午後最適合來新北大都會公園走走賞花。圖／新北市高灘處提供
繁花似錦的午後最適合來新北大都會公園走走賞花。圖／新北市高灘處提供

春夏交替之際，新北三重河濱公園悄悄披上繽紛花衣。新北市政府高灘處於新北大都會公園幸福水漾園區打造的「春日漫步夢幻花園」主題花海，近日已綻放約6至7成，吸引民眾漫步賞花、拍照打卡，彷彿走入粉彩仙境。

高灘處指出，今年花海面積約3公頃，以百日草為主角，搭配大波斯菊與向日葵交錯盛開，繽紛色彩在春風中搖曳生姿，形成一幅自然畫卷。花期預計可持續至6月中旬，適逢週末及午後黃昏時段，更是攝影愛好者與親子族群流連忘返的賞花時光。

高灘處長黃裕斌表示，花海設計採用柔美波浪狀配置，讓民眾彷彿置身夢幻花園。百日草展現活潑生命力，粉、白、黃交織的大波斯菊則率先盛開，吸引蜜蜂、蝴蝶穿梭花叢，「站在花海中，彷彿連空氣都染上色彩，讓人忘卻煩憂。」

除賞花外，高灘處也鼓勵民眾順遊熊猴森樂園、騎乘二重環狀自行車道欣賞淡水河岸景致，享受一場結合自然、美景與運動的城市綠旅。呼籲遊客賞花之餘，切勿踩踏或採摘花卉，共同維護河濱花海之美。

交通方面，民眾可選擇自行開車或搭乘大眾運輸至機捷A2三重站，再步行約10分鐘即可抵達園區，現場亦備有多處停車場，賞花動線規畫完善。

拋開城市喧囂及煩惱，一起來新北大都會公園賞花雀躍一夏。圖／新北市高灘處提供
拋開城市喧囂及煩惱，一起來新北大都會公園賞花雀躍一夏。圖／新北市高灘處提供
百日草花海如織，紅焰灼灼。圖／新北市高灘處提供
百日草花海如織，紅焰灼灼。圖／新北市高灘處提供

三重 賞花

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