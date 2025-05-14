新北河濱花海綻放 三重大都會公園化身粉彩仙境

春夏交替之際，新北三重河濱公園悄悄披上繽紛花衣。新北市政府高灘處於新北大都會公園幸福水漾園區打造的「春日漫步夢幻花園」主題花海，近日已綻放約6至7成，吸引民眾漫步賞花、拍照打卡，彷彿走入粉彩仙境。

高灘處指出，今年花海面積約3公頃，以百日草為主角，搭配大波斯菊與向日葵交錯盛開，繽紛色彩在春風中搖曳生姿，形成一幅自然畫卷。花期預計可持續至6月中旬，適逢週末及午後黃昏時段，更是攝影愛好者與親子族群流連忘返的賞花時光。

高灘處長黃裕斌表示，花海設計採用柔美波浪狀配置，讓民眾彷彿置身夢幻花園。百日草展現活潑生命力，粉、白、黃交織的大波斯菊則率先盛開，吸引蜜蜂、蝴蝶穿梭花叢，「站在花海中，彷彿連空氣都染上色彩，讓人忘卻煩憂。」

除賞花外，高灘處也鼓勵民眾順遊熊猴森樂園、騎乘二重環狀自行車道欣賞淡水河岸景致，享受一場結合自然、美景與運動的城市綠旅。呼籲遊客賞花之餘，切勿踩踏或採摘花卉，共同維護河濱花海之美。