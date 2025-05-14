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影／社子島第二場公聽會 正反雙方場外交鋒

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會。記者邱德祥／攝影
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會。記者邱德祥／攝影

社子島居民今天舉行第二場次「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」。第一場次公聽會時，社子島自救會提出「北市府並未提出符合土徵條例要求的事業計畫，會議屬無效」的重大程序瑕疵。但第二場次公聽會會議資料，仍未提出依都市計畫法或其他目的事業機關主管法令所辦理的事業計畫，甚且對於前次會議自救會提出的程序違法問題，完全未加以記錄與回應。 社子島自救會今天帶領民眾再度於公聽會前舉行記者會，抗議北市府持續違法、執迷不悟，要求立即停開違法公聽會，撤銷生態社子島計畫。

社子島自救會發言人李華萍批市府罔顧法院撤銷環評的判決，繼續強推爭議重重的社子島開發計畫，社子人憤怒且無法接受。強調社子島案是全台前五大迫遷案，環評在2022年通過後，委託律師團提起訴訟，終於在4月17日由行政法院判決勝訴，撤銷社子島環評。然而市府卻仍無視判決，堅持推動後續區段徵收流程，明顯違法。她呼籲市府立即撤銷開發計畫，解除社子島禁建，落實九大聚落保留，才是真正符合居民最大共識的出路。

今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在樓下舉行記者會，警方出動大批警力隔開雙方，但仍爆發零星的口頭衝突。

今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會。記者邱德祥／攝影
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會。記者邱德祥／攝影
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會，警方出動大批警力隔開雙方，但仍爆發零星的口頭衝突。記者邱德祥／攝影
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會，警方出動大批警力隔開雙方，但仍爆發零星的口頭衝突。記者邱德祥／攝影
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會。記者邱德祥／攝影
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會。記者邱德祥／攝影
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會。記者邱德祥／攝影
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會。記者邱德祥／攝影
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會。記者邱德祥／攝影
今天的公聽會場外，贊成和反對區段徵收的民眾都在舉行記者會。記者邱德祥／攝影

北市府 社子島 自救會

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