聲音藝術家陳昱榮引導身心障礙青年 多元媒材創作超驚奇

聲音藝術家陳昱榮與天主教蘆葦啟智中心青年探索全新的創作方式，規畫「藝/異聲體－蘆葦青年聲音肢體藝術共融計畫」，讓蘆葦青年不受語言或文字能力的限制，自由釋放情感與想像力，突破傳統的靜態藝術展示形式，

即日起至8月3日在國立台灣歷史博物館展出8件涵蓋聲音多媒體、陶藝、平面圖像及動態影音等多元媒材成果。

陳昱榮表示，在藝術的世界裡，聲音不只是被聽見，更能被「看見」與「觸摸」，與蘆葦合作3年，透過工作坊形式，引導多位身心障礙青年走進藝術創作，透過「聆聽日常聲音、轉化為視覺與聲音裝置」，打造出一件件獨具情感深度的跨感官作品，開啟一段藝術與身心對話的新篇章。

聲音藝術，對許多人來說仍是陌生的名詞。陳昱榮指出，聲音藝術可被視為科技藝術的一支，它不單是單純的聲音播放，而是一種媒合科技、聽覺與感知的藝術形式。「我會引導青年去聆聽我們日常環境中的聲音，讓他們用繪畫表達出情緒感受。」她說。

創作第一階段，青年們將耳中聽見的聲音轉化為畫作，接著藝術家透過掃描及程式分析，將圖像中的顏色轉為聲音頻率。「顏色其實能被數值化，例如頻率、赫茲等，進而轉換為聲音素材，讓情緒得以再現。」

這些作品不僅能聽，還能觸摸，觀眾可透過手掌觸摸感受聲音的律動，並搭配聲音播放裝置，實現聽覺與觸覺的共感體驗。「透過這些具體、可感的藝術呈現方式，觀眾其實能更直覺地理解這些青年的內在感受。」

其中，「指尖上的聲浪」及「音的輪廓」2件作品是1位視聽障青年，以影像記錄其在感知聲音時的肢體動作與表情反應，並呈現其於敲打節奏時所創作的水墨渲染畫作，觀眾可透過視覺感受其對聲音的獨特體驗。

陳昱榮表示，許多身心障礙青年雖無法順利以語言表達內在，但在創作中卻能展現極為豐富的情感。「他們的聲音不是不能被理解，而是我們缺乏接收的方式。」

陳昱榮起初也曾擔憂「我怕他們無法理解我要傳達的東西。」然而，老師們提供了專業的支持與引導，讓藝術創作的溝通過程順暢許多。「每位青年都非常不同，老師們熟悉他們的節奏與需求，讓我能安心投入創作引導。」

3年的合作下來，青年們也展現驚人的成長。「一開始他們對聲音創作很畏懼，擔心做錯，但現在我看到他們愈來愈勇於表達。」

由蘆葦青年攜手聲音藝術家陳昱榮進行創作，展出的8件融合聲音圖像與肢體表現的共創作品。展覽呈現的作品涵蓋聽覺、視覺、肢體、觸覺與感知層面，每一個聲音與姿態都承載著情感的厚度，勾勒出每位青年的生命風景。藝術創作不再只是表現，更是理解與連結的過程。

為讓蘆葦青年與民眾直接互動與交流的機會，「我與你的關係」環境劇場，於5月23日在台史博時光車站公開演出，另後續有2場「聲音／肢體共融工作坊」，讓智青成為帶領民眾創作的指導者角色，搭起互相信任的橋樑，不僅有助於提升社會對心智障礙者藝術表現的認識與理解，更能強化其社會角色與個人成就感。